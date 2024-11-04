Президент Чехии призвал к созданию комплексного плана восстановления Украины

Этот план, по словам главы чешского государства, даст Украине перспективу, на которую она сможет опереться. Если люди, эмигрировавшие из страны, которой угрожает война, будут знать о проектах, в которых они могут принять участие, это будет полезно и для Украины, и для других стран, считает он. Это должно быть похоже на план Маршалла по восстановлению разрушенной Европы после Второй мировой войны, считает президент.



Поддержка беженцев не должна быть направлена на то, чтобы лишить Украину людей, которые могли бы участвовать в послевоенном восстановлении страны, сказал Павел. Они должны видеть в своей стране возможности, сравнимые с теми, которые они видят в западных странах, считает он.



Швейцария готова предоставить свои услуги, сказал Амхерд, но любое решение конфликта должно уважать международное право и Устав ООН. «Перспективы мира и восстановление Украины имеют стратегическое значение для Швейцарии», — сказала она. По ее словам, это имеет решающее значение для обеспечения стабильности и процветания на европейском континенте и за его пределами.



Мир полон нестабильности, неопределенности и хаоса, и больше всего ему угрожает неспровоцированная и разрушительная агрессия России против Украины. Об этом заявил сегодня президент Чехии Петр Павел, выступая в комитете по иностранным делам швейцарского парламента в Берне. По его словам, в этом году более 50 стран предоставили Украине различную военную помощь. Глава государства также рассчитывает, что чешская инициатива по поставке боеприпасов будет продолжена и в следующем году. Благодаря ей Украина должна получить 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов до конца этого года.



По словам президента Чехии, конфликт на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля, и в настоящее время нет никаких перспектив для устойчивого урегулирования на основе двух государств между Израилем и Палестиной.



Одной из областей, где напряженность в мире высока, по словам Павла, является регион Южно-Китайского моря. Президент также упомянул конфликты в Судане, Мьянме и Демократической Республике Конго. По некоторым данным, в настоящее время в мире происходит 59 конфликтов, что является самым большим показателем за последние 30 лет, добавил Павел.



Павел также приветствовал присоединение Швейцарии к европейским санкциям против агрессора. Глава государства призвал демократические страны к сотрудничеству. Хотя Швейцария вряд ли подвергнется военному нападению, она, как и ее европейские партнеры, сталкивается с гибридными угрозами, считает чешский президент.



По словам Павла, автократические государства не имеют общей идеологии и формально не организованы, но сотрудничают. Соглашения Северной Кореи с Россией влияют на европейскую безопасность, считает он. В последние годы Пхеньян укрепил военные отношения с Москвой, и в этом году страны подписали соглашение об обороне. В нем они пообещали тратить все имеющиеся военные ресурсы на помощь своему партнеру в случае войны.



По словам президента, исход войны в Украине будет иметь решающее значение для будущего международного порядка.