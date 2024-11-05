Премьер Чехии по поводу победы Трампа: Украина должна сама согласиться на мир, мы не уступим России

Премьер-министр Петр Фиала не хочет слишком много прогнозировать, каким будет новый мировой порядок после победы Дональда Трампа на американских выборах. В среду во время визита в Сербию он повторил, что хочет оценивать действия, а не слова.





«Я не хочу, чтобы мы дошли до ситуации, которая создала бы опасность дальнейших агрессивных шагов со стороны России в будущем», — заявил Фиала во время своего визита в Сербию в среду.





«Посмотрим на действия избранного президента Трампа и его администрации. То, что я неоднократно говорю, применимо: Европа должна, должна начать больше заботиться о своей безопасности, больше о своем процветании, чтобы быть конкурентоспособной. Добавлю к этому то, что, возможно, не все мои коллеги говорят: не против США, а для того, чтобы мы могли и дальше развивать евроатлантические связи и сотрудничество с Соединенными Штатами», — сказал Фиала.





— Мы просто должны быть более успешными в экономическом плане, в экономическом отношении, в инновациях и, что касается обороны, больше участвовать в общей обороне в рамках НАТО. Да, мы можем ожидать перемен в американской политике. Но тот факт, что Европа должна больше заботиться о своем процветании и безопасности, приведет к любому результату американских выборов.





Какие темы будет продвигать Чехия при новой американской администрации?





— Мы хотим продолжать развивать прекрасные чешско-американские отношения. Я думаю, что сотрудничество Соединенных Штатов и Европы отвечает интересам западного мира и является ключом к созданию мирового порядка, основанного на тех правилах, которые мы хотим и которые выгодны для Чешской Республики. У нас традиционно были очень хорошие отношения с Соединенными Штатами. Хочу напомнить, что чешские компании также успешны на американском рынке. Создайте там американские рабочие места, инвестиции.





В наших интересах, чтобы отношения между Европой и Соединенными Штатами, даже в сфере торговли, были максимально открытыми. Что касается Чешской Республики, это представляет интерес для всех стран, потому что мы являемся открытой экспортной экономикой и нам нужна максимально открытая среда для нашего бизнеса.





— Вас не беспокоит тарифная война с США?





Мы должны искать все пути для установления хорошего сотрудничества с Соединенными Штатами в будущем. Это требует постоянного диалога и требует, чтобы Европа стояла на своих ногах и была интересной. Быть сильным экономически, в инновациях, просто опираться на то, что делало Европу интересной в прошлом. Сейчас мы смотрим на уход компаний из Европы, мы не конкурентоспособны, мы не можем противостоять развивающимся азиатским экономикам, ни США. Мы отстаем в инновациях.





Пора перестать жаловаться на то, кто, что и где делает, и начать думать о том, как не ограничивать собственное развитие и силы. Тогда мы сможем иметь равные и выгодные отношения с кем угодно. Некоторые меры, которые Соединенные Штаты предприняли в последние годы, хотя и не были направлены против Европы, имели последствия для нашего бизнеса и торговли. Европейский Союз в целом должен создать наилучшие возможные условия и отношения.





В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп упомянул тарифы для китайских автопроизводителей и Евросоюза. Какое влияние это окажет на Чехию?





— Тарифы всегда являются проблемой для такой экспортно-ориентированной экономики, как чешская. Мы должны увидеть, что открытая глобализационная среда не везде работает хорошо, и отреагировать на это. В наших интересах иметь максимально открытое экономическое пространство даже с США, и шаги нашей дипломатии должны быть направлены на это, а также мы должны подтолкнуть к этому Европейский Союз. Это также усилит нашу конкуренцию с сильными азиатскими экономиками. Но доминирует не только Китай.





Китай представляет, и это является новым даже для самых развитых экономик и для США, конкуренцию в таких областях, как технологические инновации. Раньше такого не было. Это проблемы, с которыми нам предстоит столкнуться. Не против США, а вместе.





Что этот результат означает для НАТО и его политики безопасности?





— Тревога звучит уже давно. Тревожным звонком не обязательно должны быть результаты выборов в США, но это должна быть ситуация с безопасностью. Что происходит в Европе, война на Украине, что происходит на Ближнем Востоке в непосредственной близости от Европы, агрессивная политика некоторых государств, Ирана,





Еще одна тема для Европы. Вы можете увидеть, какую роль борьба с нелегальной миграцией сыграла на американских выборах. Это также связано с безопасностью, и мы должны это сделать, и мы должны быть более энергичными, более эффективными. Чехия способствует этому и инициирует это, чтобы Европа лучше боролась с нелегальной миграцией.





— Будет ли мир после победы Дональда Трампа справедливым для Украины?





Я убежден, что долгосрочный постоянный мир может принести только такое решение, которое будет приемлемым для Украины. Когда мы говорим о долгосрочном, прочном мире, это должен быть мир, соответствующий справедливому международному порядку. Я не хочу, чтобы мы дошли до ситуации, которая создала бы опасность дальнейших агрессивных шагов со стороны России в будущем. В прошлом мы видели, что уступки со стороны Запада в том смысле, что мы хотим мира, мы хотим спокойствия, а Россия что-то возьмет и остановится, как, например, аннексия Крыма, просто не работают.





Если мы хотим достичь мира, а я этого желаю, мы все этого желаем, то это должен быть мир, который дает четкие гарантии Украине и с которым Украина полностью согласна. Это единственный мир, к которому мы должны стремиться. В противном случае у нас будет то, что можно назвать миром, но это не будет настоящий мир.





Вы верите, что Трамп решит войну в Украине за один день?





— Достичь мира в таком конфликте не совсем легко. Но России достаточно уйти с Украины и прекратить свою агрессивную политику, и в одночасье наступит мир. Но если этого можно добиться, учитывая поведение Владимира Путина, я уже не так уверен.





В любом случае Дональд Трамп пообещал, что после своего избрания, еще до того, как он станет президентом, он начнет предпринимать шаги для разрешения ситуации. Я прокомментирую, когда будут шаги. Я не имею привычки комментировать намерения. Мы все желаем, чтобы в Европе не было войны, Чехия много для этого делает, мы помогаем Украине, чтобы агрессивная политика России не удалась.





Будете ли вы добиваться личной встречи с Дональдом Трампом?





— В этом году я был в Соединенных Штатах, встретился с американским президентом, посмотрю, какие еще есть возможности встретиться с новым американским президентом.