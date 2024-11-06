У нас есть сообщение для Зеленского: «Крыма больше нет, смиритесь с этим», говорит советник Трампа

«Если президент Зеленский приходит и говорит, что мир может наступить только в том случае, если у нас будет Крым, то это означает, что он не настроен серьезно (на переговоры)», — сказал Ланза в интервью BBC.



Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Через восемь лет Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину и захватила территорию на востоке страны.



Новоизбранный президент США постоянно заявлял, что его приоритет — прекратить войну и остановить то, что он характеризует как утечку американских ресурсов в виде военной помощи Украине. С февраля 2022 года, когда началась война в Украине, до конца июня 2024 года было поставлено оружия и военной техники на сумму 55,5 миллиарда долларов (почти 1,3 триллиона долларов).



Однако Трамп пока не раскрыл, как он собирается это сделать — и, скорее всего, услышит разные видения будущего Украины от своих советников, отмечает BBC.



Ланза, политический советник Трампа со времен предвыборной кампании 2016 года, не упомянул в своем релизе восточные районы Украины. Но он предупредил, что отвоевание Крыма у России нереально и, что более важно, «не является целью Соединенных Штатов».



«И если возвращение полуострова все-таки является вашим приоритетом, то вы сами по себе», — сказал он Киеву. «Я с огромным уважением отношусь к украинскому народу. У этого народа сердце льва. Но приоритет США — это мир и прекращение убийств», — добавил он.



По данным BBC, ожидается, что после вступления в должность Дональд Трамп проведет мирные переговоры лишь с узким кругом соратников Зеленского. План победы, представленный украинским президентом в прошлом месяце и предусматривающий «возвращение всех оккупированных Россией территорий под суверенитет Украины», скорее всего, претерпит значительные изменения.



Трамп уже разговаривал с украинским президентом после его победы на выборах. Миллиардер Элон Маск также присоединился к телефонному разговору в среду. По данным Axios, телефонный разговор длился 25 минут и «по крайней мере развеял некоторую неопределенность в отношении подхода избранного президента США к Украине», но дальнейшие подробности неизвестны.