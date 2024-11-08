Как Прага избавляет Белград от российского влияния и заманивает его в Европу

«Прадедушка родился в Судетах. В Светле под Йештедом», — начинает повествование Бранислав Шкарка. И продолжает он, вспоминая 1880 год. В это время его прадед уехал в Сербию и основал текстильную фабрику в городе Лесковац на юге страны.





Постепенно он перевез свою семью, но вскоре умирает от пневмонии. Его прабабушка осталась одна с тремя сыновьями. Она торгует текстилем. «У нее была только одна машина — для шелковых чулок», — говорит Шкарка по-английски. Он немного понимает чешский, но не говорит на нем. И я едва могу уловить несколько общих для нас сербских слов. Она смогла поддержать свою семью и даже профинансировать обучение сыновей в университете.





Дед Бранислава постепенно прошел путь до директора Пражского кредитного банка и главного представителя сербских соотечественников. 28 октября 1928 года наконец завершается строительство центра для экспатриантов — того самого здания, где мы находимся сегодня.





Прадед Бранислава Шкарки основал текстильную компанию в Сербии. Его история показывает, как Чехия находит отклик в балканской стране.





«Там была школа, наверху были уроки чешского языка, были спектакли, концерты», — говорит Бранислав Шкарка, указывая на проецируемую фотографию позади себя.





Адольф Гитлер приходит к власти в Германии, за этим следует Мюнхенский кризис, и Чехословакия теряет свою приграничную территорию. Около 170 000 человек бегут с оккупированных территорий. Из них 3 000 чехов и словаков направятся в Белград.





Дедушка Бранислава прячет их в здании нынешнего культурного центра. «Когда пришли нацисты, он сжег все документы. Его хотели убить». Его спасает жена. Он сообщает немецкому гестапо, что у него случился инсульт, и они не будут стрелять в умирающего и полупарализованного человека ради Третьего рейха.





«Затем он положил пистолет, сказал, что эта пуля предназначена для кого-то другого, и ушел». Кроме того, его дед не живет в первоначальном семейном доме, потому что он оккупирован гестапо. С ним не вся семья дома. Трое его сыновей, включая отца Бранислава, отправлены нацистами в концентрационный лагерь Оснабрюк, где они проводят более четырех лет.





Они также пережили рейд союзников. «На них упала бомба, но она не взорвалась», — продолжает Бранислав, всю жизнь проработавший банкиром и юристом, в своей семейной истории.





Национализация, реституция





Югославия национализировала здание в 1964 году. Лишь 59 лет спустя центр вернулся в руки Чехии. Соглашение заключили Милош Земан и его сербский коллега Александр Вучич.





В здании идет реконструкция, и в ноябре 2024 года его торжественно откроет премьер-министр Петр Фиала (ODS). Красочная история — не просто повествование об истории архитектурно ценного здания, как может показаться. Это показывает долгосрочную взаимосвязь чешско-сербских отношений. Деловое и личное. Прадед Бранислава Шкарки приезжает строить текстильную промышленность на юге страны по приглашению тогдашнего сербского короля Милана Обреновича.





Мощный голос





В сегодняшней Сербии известно, что Чехия имеет мощный голос. И именно на этом факте Прага основывает свое мощное дипломатическое присутствие в стране, которая пытается балансировать между Вашингтоном, Брюсселем, Москвой и Пекином. Чехия пытается привлечь Сербию к западной оси. Этой цели служит Белградский центр – один из 28 в мире.





Западные Балканы уже давно являются стратегическим регионом для Чехии, и Прага пытается интегрировать их в европейские структуры.





«Наша республика предстает в (чешских центрах) как страна, претерпевшая за последние 30 лет невероятную трансформацию, из государства на самом краю распадающейся империи в современную, уверенную в себе страну, несравненно более образованную, богаче и красивее», — сказал Фиала на официальном открытии. Потом появилось чешское пиво и духовой оркестр.





Мягкая сила





«Чешские центры – это инструмент укрепления и повышения эффективности внешней политики. То, что наша политика преследует посредством традиционной дипломатии, мы будем укреплять посредством общественной и культурной дипломатии», — объясняет генеральный директор Чешских центров Йитка Панек Юркова.





За ее словами скрывается концепция «мягкой силы». Этот термин был введен в международные отношения Америкой. Мягкая сила дополняет, а иногда и превосходит жесткую силу. Обычно это состоит из военных и экономических мер. В контексте США мы можем представить, с одной стороны, военное присутствие, например американских солдат и ракет в Европе, а с другой – стремление жителей советского блока к джинсам, кока-коле. или фаст-фуд Макдональдса.





«Государство может достичь своих целей в мировой политике благодаря тому, что другие страны хотят ему следовать. Они восхищаются его ценностями, следуют его примеру и стремятся к его уровню процветания и открытости», — пишет Джозеф Най в книге 2004 года «Мягкая сила: средства достижения успеха в мировой политике».





Центр в Белграде следует этой идее. Они пытаются привлечь сербскую общественность к «успешной чешской трансформации» и тем самым снизить влияние российской пропаганды в стране.





Если Чехия и, соответственно, Европейский союз не хотят, чтобы страна по соседству склонялась к агрессивной Москве, этот центр является одним из инструментов.





Этот принцип лежит в основе наблюдения за чешской хоккейной командой, употребления чешского пива, посещения курсов чешского языка, представления успешных чешских компаний и продвижения чешских университетов.





В стране, где, согласно последнему опросу Международного республиканского института, только 40% граждан (по крайней мере со всех Западных Балкан) желают вступить в Евросоюз и где 49% сербов считают, что российская агрессия против Украина оправдана, это необходимо с чешской точки зрения.