Премьер Чехии: «Мое правительство — одно из самых успешных в истории»

«Нам удалось интегрировать в нашу социальную систему самое большое количество беженцев на душу населения во всей Европе. Более того, от этого выигрывает чешский народ, потому что украинцы платят в государственный бюджет больше, чем получают из него в виде социальной помощи», — сказал он в эфире программы.



Ключевым успехом он также назвал изменения в энергетическом секторе, а точнее, отказ от зависимости от поставок российского газа и нефти. «Сегодня мы можем выбирать, откуда получать газ — с севера, с юга, с востока или с запада. В следующем году мы будем независимы от поставок нефти», — сказал он.



По его словам, Чехия продолжает делать рекордные инвестиции и привлекать стратегические инвестиции. Например, июньские инвестиции в размере двух миллиардов долларов (46,3 миллиарда чешских крон) американской полупроводниковой компании Onsemi являются самыми высокими прямыми иностранными инвестициями в истории.



Премьер больше всего ценит уважение и признание западных стран, которые считают Чехию надежным партнером. «На каждой международной встрече они видят в нас солидную часть Запада, они уважают нас и готовы вести с нами бизнес. Мое правительство определенно повысило престиж Чехии среди западных союзников», — добавил он.



Однако Чехия все еще сталкивается с фундаментальными проблемами, на которые правительство не обращает достаточного внимания, как отметил в программе бывший премьер-министр Ян Фишер. Главная экономическая проблема, по его словам, кроется в демографии.



«Старение населения создает ряд серьезных проблем, таких как вопрос финансирования пенсионной системы, которая является неустойчивой в долгосрочной перспективе. Возможность того, что новое правительство отменит пенсионную реформу, кажется мне абсолютно безумным шагом», — сказал он.



Он также видит и другую проблему. «Сектор здравоохранения — одна из немногих областей, где искусственный интеллект нам не поможет. В будущем потребуется больше медсестер, а заменить их будет некем», — добавил он.



«Видимо, кто-то перепутал дату. 1 апреля еще впереди! Никак иначе нельзя объяснить заявление премьер-министра Фиалы о том, что стоит дать ему еще четыре года, и у вас будут зарплаты как в Германии», — написал в сети X Йозеф Стржедула, профсоюзный лидер. «Если только он не говорил только о зарплате конституционных чиновников», добавио он.