Совершенно нереальный сценарий. Эксперты не верят обещанию Фиалы догнать уровень зарплат в Германии

«Четырех лет было недостаточно, мне нужно восемь лет, тогда у нас будут зарплаты, как в Германии. Мы больше не будем сборочным заводом», — заявил Фиала.





Это означало бы, конечно, что номинальные доходы на предприятиях будут расти по крайней мере на четверть каждый год. По данным Евростата, в прошлом году среднегодовая брутто-зарплата в Германии составила более 50 000 евро, то есть более 1 200 000 крон, или сто тысяч в месяц. В Чехии этот показатель был даже вдвое меньше и тоже значительно ниже среднего показателя по Европе.





Если бы слова премьер-министра сбылись, то заработки чехов, то есть заработная плата работников компаний и зарплата госслужащих, должны были бы в среднем более чем удвоиться в течение пяти лет по сравнению с нынешним. Причем при условии, что доходы немцев и австрийцев не вырастут.





Согласно статистике, средняя номинальная заработная плата в Чехии выросла на 6,5 процента в годовом исчислении до 45 854 крон во втором квартале этого года. Однако даже по чистой заработной плате немцы сейчас вдвое превосходят чехов.





Фиала заявил, что ему понадобится еще более сильный мандат, который он будет использовать, среди прочего, чтобы «создать здесь пространство для процветания компаний и возможности платить людям такую ​​же заработную плату, которую они имеют в Баварии». И шаги, которые мы предпринимаем, ведут к этому, заявил премьер-министр.





Однако из-за своего видения ему пришлось нелегко с экономистами. Идея о том, что любая экономика сможет наверстать упущенное за четыре года, еще менее достижима, чем план Минпромторга войти в десятку крупнейших экономик Европы к 2040 году, говорит экономист Datarun и аналитик данных Петр Бартон.





По его словам, сейчас типичный немецкий рабочий зарабатывает в евро в 2,3 раза больше, а австрийский - в 2,5 раза больше, чем чешский. «Ни одно правительство не может удвоить богатство своих рабочих за четыре года. Возможно, если бы режим в Северной Корее падал, нечто подобное было бы возможно», - сказал Бартон.





Для реализации оптимистического видения премьер-министра Чехии придется в ближайшие четыре года сблизиться с Германией и Австрией примерно в шесть раз быстрее, чем она смогла сделать за последние двадцать лет. «В ходе них мы зафиксировали рекордный экономический рост. Сейчас мы вообще не растем», - добавил он.





Самое большое падение в ЕС





Экономист Якуб Комарек из PAQ Research отметил, что в Чехии наблюдается самое большое падение реальной заработной платы в ЕС с 2020 года, в то время как при правительстве Фиала разница между реальными заработными платами, то есть с поправкой на инфляцию, еще больше увеличилась здесь и в западных странах. страны.





«В своем программном заявлении правительство обещало увеличить инвестиции в образование и науку или стабильное налогообложение рабочей силы, но реальность оказалась противоположной. Однако приблизиться к зарплатам на Западе можно только через экономику с более высокой добавленной стоимостью. Это требует большего, чем просто принятие желаемого за действительное – реальные инвестиции в повышение производительности труда, реформы налоговой системы, повышающие мотивацию к труду, и фундаментальные изменения в среднем образовании», – сказал Комарек.





Экономика Германии, в частности, сейчас сталкивается с серьезными проблемами, но экономика Чехии тесно с ней связана. Можно ожидать, что любые экономические колебания в наших соседях существенно отразятся и на нашей реальной заработной плате, добавил Комарек.





По мнению экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, тот факт, что через пять лет чехи смогут иметь такие же высокие зарплаты, как немцы или австрийцы, нереален.





Реальность, напротив, такова, что и Германия, и Австрия, в частности, опередили Чехию по уровню заработной платы за последние пять лет, как показывают данные ОЭСР. Так что зарплаты в нашей стране отстают от зарплат в Австрии и Германии даже более существенно, чем в 2019 году, отметил он.





«Это очень амбициозное обещание и обязательство, если учесть, что за 35 лет мы достигли менее половины заработной платы в Германии. Если бы мне пришлось представить такой — с моей точки зрения, совершенно нереальный — сценарий, то в ближайшие четыре года средняя заработная плата должна была бы расти на 20 процентов в год, а курс кроны должен был бы оставаться абсолютно стабильным», — отреагировал на слова Фиалы аналитик банка «Кредитас» Петр Дюфек.





По мнению экономистов, вопрос также в том, что будет это означало рост инфляции или потерю конкурентоспособности.





«Если бы мы хотели догнать Германию по чистой заработной плате, то в ближайшие шесть лет чистая заработная плата в Чехии должна была бы вырасти чуть более чем на 75 процентов, в то время как в Германии она должна была бы стагнировать. И это, конечно, совершенно нереально», — резюмировал аналитик Akcenty Мирослав Новак.





Экономисты и профсоюзы также не верят, что чешские зарплаты смогут быстро догнать немецкие и австрийские. «Первое апреля еще впереди. Если он имел в виду свои слова серьезно, то в этот момент на следующий день мы можем договориться о повышении зарплаты всем бюджетникам на 6,9 процента, как и прибавили себе политики. Но этого вообще не происходит, ему это совершенно не интересно, так что, с моей точки зрения, это пустая ложь, попытка манипулировать обществом и набрать очки на выборах», - заявил председатель Чешско-Моравской конфедерации Йозеф Стршедула.