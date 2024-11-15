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Фотоотчет: другая сторона празднования 17 ноября — протесты и плакаты против власти

Новости и статьи
18 ноября 2024
15:45
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Посмотрите, как выглядели в воскресенье Вацлавская и Староместская площади в этот знаменательный для страны день.
В воскресенье, 17 ноября, в 13:00 у Национального музея в Праге прошел митинг с требованием снять флаг Украины с его фасада. Акция была организована чешским политическим движением «Чехия на первом месте» (Česká republika na 1. místě), которое открыто выступает за прекращение военной помощи Украине и примирение с Россией по экономическим причинам.  

Фото предоставил: German Oiler.
В это же время на Староместской площади в Праге также прошел митинг, но уже в поддержку демократии и свободы, организованный движением «Миллион мгновений за демократию». 

протест Чехия
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