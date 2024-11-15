Фотоотчет: другая сторона празднования 17 ноября — протесты и плакаты против власти

В воскресенье, 17 ноября, в 13:00 у Национального музея в Праге прошел митинг с требованием снять флаг Украины с его фасада. Акция была организована чешским политическим движением «Чехия на первом месте» (Česká republika na 1. místě), которое открыто выступает за прекращение военной помощи Украине и примирение с Россией по экономическим причинам.





Фото предоставил: German Oiler.

В это же время на Староместской площади в Праге также прошел митинг, но уже в поддержку демократии и свободы, организованный движением «Миллион мгновений за демократию».



