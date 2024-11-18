Чехия и Польша ограничивают избирательные права иностранцев из ЕС, постановил Европейский суд

Европейская комиссия подала в суд на две страны, утверждая, что они ограничивают право иностранцев выдвигать свои кандидатуры на местных и европейских выборах на тех же условиях, что и граждане Чехии и Польши.





Граждане других стран — членов ЕС могут выдвигаться в качестве кандидатов на местных и европейских выборах, но не в качестве членов партий.



ЕК подала в суд на Чехию и Польшу в 2021 году, хотя ситуацию в Чехии она изучает с 2012 года.



В Чехии членство в политических партиях регулируется Законом об ассоциации в политических партиях и политических движениях, где право на членство в политических партиях ограничивается только гражданами Чехии. Омбудсмен также выразил свое мнение по этому поводу в 2014 году.