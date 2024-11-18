Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чехия и Польша ограничивают избирательные права иностранцев из ЕС, постановил Европейский суд

Новости и статьи
20 ноября 2024
16:30
340
Чехия и Польша нарушают законодательство ЕС, не позволяя иностранцам из Евросоюза вступать в политические партии, постановил во вторник суд ЕС.
Европейская комиссия подала в суд на две страны, утверждая, что они ограничивают право иностранцев выдвигать свои кандидатуры на местных и европейских выборах на тех же условиях, что и граждане Чехии и Польши.

Граждане других стран — членов ЕС могут выдвигаться в качестве кандидатов на местных и европейских выборах, но не в качестве членов партий.

ЕК подала в суд на Чехию и Польшу в 2021 году, хотя ситуацию в Чехии она изучает с 2012 года.

В Чехии членство в политических партиях регулируется Законом об ассоциации в политических партиях и политических движениях, где право на членство в политических партиях ограничивается только гражданами Чехии. Омбудсмен также выразил свое мнение по этому поводу в 2014 году.
Чехия Польша политика
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
20 НОЯБРЯ 2024
362
ЭКОНОМИКА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. ЧТО ПРИНЕСЕТ КРУПНЕЙШАЯ ТОРГОВАЯ СДЕЛКА ЕС?
13:00
20 НОЯБРЯ 2024
433
ОБЩЕСТВО
У КИБЕРМОШЕННИКОВ НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ. КАЖДЫЙ ЧЕХ ТЕРЯЕТ В СРЕДНЕМ 13 000 КРОН
11:30
20 НОЯБРЯ 2024
722
ОБЩЕСТВО
ПЛАТЕЖИ ЗА ГАЗ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 2 000 КРОН С ЯНВАРЯ
10:00
20 НОЯБРЯ 2024
671
ОБЩЕСТВО
«Я ЖДАЛА, КОГДА ЭТОТ ПУЗЫРЬ ЛОПНЕТ» — ЖУРНАЛИСТУ SEZNAM ZPRÁVY УДАЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ С АДВОКАТОМ, КОТОРАЯ УКРАЛА У КЛИЕНТОВ 153 МИЛЛИОНА КРОН
09:00
20 НОЯБРЯ 2024
2257
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ТАКСИСТАМИ, УКРАЛА У ГОСУДАРСТВА 121 МИЛЛИОН КРОН
08:00
20 НОЯБРЯ 2024
583
ОБЩЕСТВО
В ЭТОМ ГОДУ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ЗАПЛАТИЛИ ЧЕХИИ НА 5,7 МИЛЛИАРДА КРОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧИЛИ В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ
21:00
19 НОЯБРЯ 2024
843
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ЗАПУТАЛИСЬ В СВОИХ СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. БОЛЬШИНСТВО НЕ ПОНИМАЮТ, ЗА ЧТО ОНИ ПЛАТЯТ
19:30
19 НОЯБРЯ 2024
635
ОБЩЕСТВО
Я БЫ УПРАЗДНИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАЯВИЛ ГРЖИБ
15:00
19 НОЯБРЯ 2024
895
ПОЛИТИКА
У РОССИИ НЕТ ШАНСОВ ПРОТИВ СПЛОЧЕННОГО ЗАПАДА, ПОЭТОМУ ОНА РАЗДЕЛЯЕТ СТРАНЫ
13:30
19 НОЯБРЯ 2024
874
ОБЩЕСТВО
ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЧЕХИЮ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ. ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ, ИЗ-ЗА ЦЕНЫ
12:15
19 НОЯБРЯ 2024
1505
ОБЩЕСТВО
МОЩНЫЙ ВЗРЫВ ГАЗА ПРОИЗОШЕЛ В ЦЕНТРЕ КАРЛОВЫХ ВАР
11:30
19 НОЯБРЯ 2024
585
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ, МЫ МОЖЕМ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ, — ГОВОРИТ ГЛАВА АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10:00
19 НОЯБРЯ 2024
450
ОБЩЕСТВО
С НАЧАЛА РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ ЧЕХИЯ ОТПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА 7,3 МИЛЛИАРДА КРОН
08:00
19 НОЯБРЯ 2024
764
ОБЩЕСТВО
КОММЕНТАРИЙ: НЕ ЗАБРАСЫВАЙТЕ ФИАЛУ КАМНЯМИ, КОГДА ОН ОБЕЩАЕТ ЗАРПЛАТУ, КАК В ГЕРМАНИИ
22:00
18 НОЯБРЯ 2024
1263
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО АГРЕССОРОВ В ЧЕШСКИХ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ РАСТЕТ. БЮРО ТРУДА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ С ПОЛИЦИЕЙ