Путин утвердил новую доктрину, расширив возможности применения ядерного оружия

В Кремле заявили, что новая доктрина призвана поставить потенциальных противников в известность о том, что они неизбежно столкнутся с ответными мерами, если нападут на РФ или ее союзников, отмечает Reuters. Подписание доктрины отражает готовность Путина угрожать использованием ядерного арсенала страны, чтобы заставить Запад отступить, пока Москва продолжает медленно продвигающееся наступление российских войск.



В конце сентября президент предупредил, что, согласно новой доктрине, Москва может применить ядерное оружие в случае «крупномасштабного нападения» с применением обычных вооружений со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы, которое Россия будет рассматривать как совместное нападение. Агентства интерпретировали слова Путина как угрозу Соединенным Штатам и другим западным союзникам Киева.



Обновленная доктрина допускает «возмездие» в случае применения Украиной обычных западных ракет против РФ, пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Государство оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычных вооружений против нее и (или) Беларуси как Союзного государства в случае критической угрозы их суверенитету и (или) территориальной целостности.



Помимо запуска баллистических ракет против страны, в указе Путина в качестве условия применения ядерного оружия упоминается «предоставление территории и ресурсов для агрессии против России».





Об уточнении доктрины Путин объявил еще в конце сентября. В ней говорится, что ядерное оружие является последним средством защиты суверенитета.



Предыдущая версия предусматривала ответ в случае пусков баллистических ракет против России и/или ее союзников, но ни один союзник конкретно не назывался.



Ядерное оружие также может быть применено в случае использования ядерного арсенала или других видов оружия массового поражения на территории России или ее союзников, а также против российских воинских частей и объектов за рубежом, в случае получения достоверной информации о массовом запуске средств воздушного и ракетно-космического нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотники или сверхзвуковое оружие.



В новой доктрине также впервые дано определение «потенциального противника» — это отдельные государства и военные коалиции, рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным или иным оружием массового поражения либо значительным военным потенциалом.





В России началось серийное производство мобильных противоатомных укрытий — убежища производятся в городе Дзержинске Нижегородской области, запуск серийного производства стал возможен благодаря государственной поддержке, сообщает газета «Коммерсантъ» на своем сайте.



Изменение не стало неожиданностью для США, и Вашингтон не собирается переписывать свою ядерную политику в ответ на это, ответил Белый дом. Угроза Москвы абсолютно безответственна, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует AFP.



«Это не первый раз, когда они выдвигают угрозу ядерной эскалации, что совершенно безответственно», — прокомментировал Боррель сегодня после брюссельской встречи министров обороны стран ЕС, на которой он присутствовал в последний раз в своем качестве.



«Россия угрожает не в первый и не в последний раз», — сказал президент Польши Анджей Дуда. «Бумага все стерпит», — добавил он.



Если Россия добьется успеха в Украине, ЕС заплатит за это гораздо больше, чем сейчас предоставляет в виде военной помощи. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран Евросоюза, состоявшейся в Брюсселе. По его словам, ЕС должен послать четкий сигнал президенту Путину, что он не разделен и будет продолжать поддерживать Украину. Чешская Республика была представлена министром обороны Яной Черноховой на встрече, на которой также присутствовал новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



Ранее Европейский союз уже обещал передать Украине миллион артиллерийских боеприпасов к марту этого года, чтобы защитить ее от вторжения. Тогда он не выполнил свое обещание, но сегодня Боррель подтвердил, что уже сделал это. «Хотя и с опозданием на несколько месяцев, этот миллион уже доставлен, и мы будем продолжать это делать, потому что Россия получает боеприпасы из КНДР и Ирана», — сказал глава дипломатии ЕС, который несколько дней назад посетил Украину. По его словам, без поддержки Северной Кореи, Ирана и Китая Россия не смогла бы продолжать войну с такой интенсивностью.



Инициатива, возглавляемая Чехией, также помогает с поставками артиллерийских боеприпасов. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, до конца года Украина получит 500 000 снарядов.



Если новый состав Европейской комиссии будет утвержден до конца ноября, сегодняшняя встреча станет последней встречей министров обороны ЕС под руководством Борреля. Ожидается, что его сменит бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.