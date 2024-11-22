Приехал только Липавский. Ни один министр иностранных дел не приехал на украинский саммит в Киеве

«Российские силы намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру, включая порты и зерновые элеваторы, и даже корабли с украинским зерном, чтобы нарушить поставки жизненно важных товаров», — заявил в своем выступлении глава чешской дипломатии.



Липавский также напомнил, что действия России затрагивают не только украинцев и Европу, но и миллионы людей по всему миру.



«Украина продемонстрировала необычайную стойкость. Я отдаю должное украинским вооруженным силам за то, что они вытеснили российские военные корабли из западной части Черного моря, что позволило создать новый торговый коридор», — добавил он.



В последние годы Чешская Республика поддерживала инициативу «Зерно из Украины», которая находится в центре внимания 3-го Международного саммита по продовольственной безопасности, и министр Липавский заявил, что продолжит поддерживать ее в ближайшие годы.



«Мы гордимся тем, что с самого начала были частью этого проекта. Для меня большая честь подтвердить, что мы будем продолжать поддерживать эту инициативу в ближайшие годы», — сказал он.



Украина уже поставила в мир 286 000 тонн зерна в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины», выдвинутой президентом Владимиром Зеленским два года назад. В то же время в презентации, сопровождающей саммит, украинцы сообщили, что десятки стран со всего мира уже внесли 290 миллионов долларов (более семи миллиардов крон) на реализацию этой инициативы.



Липавский был единственным, кто приехал в Киев на саммит. Однако многие иностранные лидеры общались с ним как минимум в режиме онлайн по видеосвязи. Выступил президент Эстонии Алар Карис. Он заявил, что агрессивная война России — это также война против миллионов других людей по всему миру, которые не получают достаточно еды из-за России.



Выступила также президент Швейцарии Виола Амхерд, которая назвала эту инициативу демонстрацией силы солидарности, которую украинцы проявляют благодаря этой инициативе. В видео также приняли участие президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.



Среди прочих, на место прибыли посол Чехии в Украине Радек Пех и его японский коллега Масаси Накагоме, который зачитал речь премьер-министра Японии Сигеру Ишибы. Самым высокопоставленным европейским чиновником, прибывшим в Киев, стал Януш Войцеховский, еврокомиссар по сельскому хозяйству.



Голод как инструмент геноцида



В контексте саммита министр иностранных дел Липавский напомнил о Голодоморе в Украине — геноциде, совершенном Советским Союзом против украинцев в 1932-1933 годах по приказу Москвы. Он был вызван, в частности, индустриализацией, обязательной воинской повинностью и коллективизацией в сельскохозяйственных регионах СССР. Советский Союз пытался подавить стремление украинцев к независимости. Число погибших оценивается до десяти миллионов человек.



В 1932 году режим диктатора Иосифа Сталина начал насильственную коллективизацию села, в ходе которой у самодостаточных крестьян, которых пропагандисты называли кулаками, конфисковали не только зерно, муку, овощи и скот, но и семена на следующий год. Результатом стал беспрецедентный голод. Людей, которые протестовали, отправляли в Сибирь или расстреливали.



На саммите украинские официальные лица напомнили собравшимся, что это был целенаправленный геноцид украинцев сталинским режимом, и многие мировые лидеры, включая Липавского, с этим согласны.



«По мере того как размытая картина Голодомора (в переводе с украинского — голод) становилась яснее, раскрывался его ужасающий замысел. Советские власти сознательно готовили голод как средство уничтожения украинской идентичности — жестокое и циничное преступление, унесшее жизни миллионов невинных людей», — сказал Липавский, добавив, что Чехословакия узнала о геноциде только после падения «железного занавеса».