Приехал только Липавский. Ни один министр иностранных дел не приехал на украинский саммит в Киеве
24 ноября 2024
11:00
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На третий Международный саммит по продовольственной безопасности в Киеве из высокопоставленных иностранных представителей прибыл только министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Ни один другой министр иностранных дел или другой высокопоставленный чиновник не прибыл. Кроме главы чешской дипломатии, на саммите выступили его украинский коллега Андрей Сибиха и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Российские силы намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру, включая порты и зерновые элеваторы, и даже корабли с украинским зерном, чтобы нарушить поставки жизненно важных товаров», — заявил в своем выступлении глава чешской дипломатии.
Липавский также напомнил, что действия России затрагивают не только украинцев и Европу, но и миллионы людей по всему миру.
«Украина продемонстрировала необычайную стойкость. Я отдаю должное украинским вооруженным силам за то, что они вытеснили российские военные корабли из западной части Черного моря, что позволило создать новый торговый коридор», — добавил он.
В последние годы Чешская Республика поддерживала инициативу «Зерно из Украины», которая находится в центре внимания 3-го Международного саммита по продовольственной безопасности, и министр Липавский заявил, что продолжит поддерживать ее в ближайшие годы.
«Мы гордимся тем, что с самого начала были частью этого проекта. Для меня большая честь подтвердить, что мы будем продолжать поддерживать эту инициативу в ближайшие годы», — сказал он.
Украина уже поставила в мир 286 000 тонн зерна в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины», выдвинутой президентом Владимиром Зеленским два года назад. В то же время в презентации, сопровождающей саммит, украинцы сообщили, что десятки стран со всего мира уже внесли 290 миллионов долларов (более семи миллиардов крон) на реализацию этой инициативы.
Липавский был единственным, кто приехал в Киев на саммит. Однако многие иностранные лидеры общались с ним как минимум в режиме онлайн по видеосвязи. Выступил президент Эстонии Алар Карис. Он заявил, что агрессивная война России — это также война против миллионов других людей по всему миру, которые не получают достаточно еды из-за России.
Выступила также президент Швейцарии Виола Амхерд, которая назвала эту инициативу демонстрацией силы солидарности, которую украинцы проявляют благодаря этой инициативе. В видео также приняли участие президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Среди прочих, на место прибыли посол Чехии в Украине Радек Пех и его японский коллега Масаси Накагоме, который зачитал речь премьер-министра Японии Сигеру Ишибы. Самым высокопоставленным европейским чиновником, прибывшим в Киев, стал Януш Войцеховский, еврокомиссар по сельскому хозяйству.
Голод как инструмент геноцида
В контексте саммита министр иностранных дел Липавский напомнил о Голодоморе в Украине — геноциде, совершенном Советским Союзом против украинцев в 1932-1933 годах по приказу Москвы. Он был вызван, в частности, индустриализацией, обязательной воинской повинностью и коллективизацией в сельскохозяйственных регионах СССР. Советский Союз пытался подавить стремление украинцев к независимости. Число погибших оценивается до десяти миллионов человек.
В 1932 году режим диктатора Иосифа Сталина начал насильственную коллективизацию села, в ходе которой у самодостаточных крестьян, которых пропагандисты называли кулаками, конфисковали не только зерно, муку, овощи и скот, но и семена на следующий год. Результатом стал беспрецедентный голод. Людей, которые протестовали, отправляли в Сибирь или расстреливали.
На саммите украинские официальные лица напомнили собравшимся, что это был целенаправленный геноцид украинцев сталинским режимом, и многие мировые лидеры, включая Липавского, с этим согласны.
«По мере того как размытая картина Голодомора (в переводе с украинского — голод) становилась яснее, раскрывался его ужасающий замысел. Советские власти сознательно готовили голод как средство уничтожения украинской идентичности — жестокое и циничное преступление, унесшее жизни миллионов невинных людей», — сказал Липавский, добавив, что Чехословакия узнала о геноциде только после падения «железного занавеса».
Липавский также напомнил, что действия России затрагивают не только украинцев и Европу, но и миллионы людей по всему миру.
«Украина продемонстрировала необычайную стойкость. Я отдаю должное украинским вооруженным силам за то, что они вытеснили российские военные корабли из западной части Черного моря, что позволило создать новый торговый коридор», — добавил он.
В последние годы Чешская Республика поддерживала инициативу «Зерно из Украины», которая находится в центре внимания 3-го Международного саммита по продовольственной безопасности, и министр Липавский заявил, что продолжит поддерживать ее в ближайшие годы.
«Мы гордимся тем, что с самого начала были частью этого проекта. Для меня большая честь подтвердить, что мы будем продолжать поддерживать эту инициативу в ближайшие годы», — сказал он.
Украина уже поставила в мир 286 000 тонн зерна в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины», выдвинутой президентом Владимиром Зеленским два года назад. В то же время в презентации, сопровождающей саммит, украинцы сообщили, что десятки стран со всего мира уже внесли 290 миллионов долларов (более семи миллиардов крон) на реализацию этой инициативы.
Липавский был единственным, кто приехал в Киев на саммит. Однако многие иностранные лидеры общались с ним как минимум в режиме онлайн по видеосвязи. Выступил президент Эстонии Алар Карис. Он заявил, что агрессивная война России — это также война против миллионов других людей по всему миру, которые не получают достаточно еды из-за России.
Выступила также президент Швейцарии Виола Амхерд, которая назвала эту инициативу демонстрацией силы солидарности, которую украинцы проявляют благодаря этой инициативе. В видео также приняли участие президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Среди прочих, на место прибыли посол Чехии в Украине Радек Пех и его японский коллега Масаси Накагоме, который зачитал речь премьер-министра Японии Сигеру Ишибы. Самым высокопоставленным европейским чиновником, прибывшим в Киев, стал Януш Войцеховский, еврокомиссар по сельскому хозяйству.
Голод как инструмент геноцида
В контексте саммита министр иностранных дел Липавский напомнил о Голодоморе в Украине — геноциде, совершенном Советским Союзом против украинцев в 1932-1933 годах по приказу Москвы. Он был вызван, в частности, индустриализацией, обязательной воинской повинностью и коллективизацией в сельскохозяйственных регионах СССР. Советский Союз пытался подавить стремление украинцев к независимости. Число погибших оценивается до десяти миллионов человек.
В 1932 году режим диктатора Иосифа Сталина начал насильственную коллективизацию села, в ходе которой у самодостаточных крестьян, которых пропагандисты называли кулаками, конфисковали не только зерно, муку, овощи и скот, но и семена на следующий год. Результатом стал беспрецедентный голод. Людей, которые протестовали, отправляли в Сибирь или расстреливали.
На саммите украинские официальные лица напомнили собравшимся, что это был целенаправленный геноцид украинцев сталинским режимом, и многие мировые лидеры, включая Липавского, с этим согласны.
«По мере того как размытая картина Голодомора (в переводе с украинского — голод) становилась яснее, раскрывался его ужасающий замысел. Советские власти сознательно готовили голод как средство уничтожения украинской идентичности — жестокое и циничное преступление, унесшее жизни миллионов невинных людей», — сказал Липавский, добавив, что Чехословакия узнала о геноциде только после падения «железного занавеса».
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