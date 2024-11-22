К Врабелю на демонстрации присоединились коммунист Йозеф Скала, Якуб Нетик, признанный судом «дезинформатором», и учительница Мартина Беднаржова, которую обвинили в отрицании российских военных преступлений в Украине, когда она сказала ученикам восьмого класса, что «в Киеве ничего не происходит». На сцене прозвучало множество небылиц и полуправды от российской пропаганды. Ниже приводится, какие именно факты озвучивали со сцены.



Геноцид

В самом начале своей демонстрации Врабель разразился историей, взятой словно из российского пропагандистского учебника. Он рассказал об убийствах людей на Донбассе. Аргумент о якобы геноциде основан на том, что война в Украине предположительно спровоцирована ситуацией на Донбассе, где с 2014 года происходит систематическое убийство русских киевской нацистской хунтой, подстрекаемой США и Западом.



Но, как говорит политолог и эксперт по вопросам безопасности Томаш Смид из Центра изучения геноцида «Терезин», у российской стороны нет доказательств геноцида, и это циничное злоупотребление концепцией геноцида со стороны их пропагандистов для реализации своих военных амбиций. По его словам, это не означает, что украинская армия и особенно добровольческие батальоны не применяли жестокое обращение с гражданским населением во время боевых действий в 2014 году, часто нарушая Женевские конвенции, но это никогда не было систематическим или массовым явлением.



Кто здесь фашист?

Еще один вопрос касался якобы «фашистской Украины». Но что такое фашизм? Это надпартийный режим, возглавляемый автократическим диктатором. Он предупреждает о дезинтеграции общества, обещает восстановить национальное величие с помощью сильной централизованной власти, подавления оппозиции и популизма.



В действительности, Россия ближе к этому определению, чем Украина. Последняя является плюралистической демократией, в которой различные партии, правительства и президенты сменяют друг друга у власти, что типично для демократии. В отличие от этого, Россией с 2000 года правит Владимир Путин, который — за исключением четырех лет, когда он был премьер-министром, — все это время был главой государства. Он изменил конституцию в свою пользу, заставил замолчать оппозицию и установил контроль над средствами массовой информации, тем самым укрепив свою власть.



Украинский флаг на Национальном музее

Если что-то и вызывало отклик на воскресных демонстрациях на протяжении практически всего дня, так это украинский флаг. Люди, присутствовавшие на протесте, требовали убрать этот флаг со здания Национального музея. Флаг начал развеваться на здании после начала вторжения, по указанию Министерства культуры, как символ солидарности с украинским народом и как предупреждение о том, что российский режим уничтожает, среди прочего, национальное культурное наследие Украины. Конечно, перед зданием развевается и чешский флаг, но это не интересовало присутствующих.



Агрессор

Еще одна фраза, прозвучавшая на мероприятии, — это утверждение, что Россия не является агрессором. Когда в феврале 2022 года Путин начал «специальную военную операцию» с целью так называемой де-нацификации Украины, это было расценено как явное агрессивное действие против суверенного государства, нарушающее международное право. Действительно, Россия нарушила территориальную целостность Украины. Это привело к широким международным санкциям против России и протестам по всему Западу.



Риторика об агрессии снова основана на словах Путина. Он неоднократно заявлял, что Украина, возглавляемая Западом, является агрессором. Эта риторика направлена на то, чтобы переложить вину за конфликт на Украину, игнорируя тот факт, что именно российские военные начали атаку.



Контраргументом является утверждение о референдумах, которое также прозвучало на демонстрации. Да, в сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы, но они были признаны международным сообществом нелегитимными и манипулятивными. По данным российских властей, 97% населения проголосовали за присоединение к России. Однако, по мнению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за проведением различных выборов, результаты голосования не имеют юридического веса. По их мнению, это противоречит как украинскому, так и международному законодательству. Организация предупредила, что выборы проводились в опасных районах и что никто независимый не смог бы проконтролировать их проведение.



Американская компания BlackRock

Еще одним измышлением, связанным с Украиной, прозвучавшим на демонстрации, было утверждение об американском финансовом гиганте BlackRock. По словам одного из выступавших, он якобы управляет большим количеством земли в Украине, чем то, которое украинцы потеряли в результате российского вторжения. Эта ложь была распространена вместе с историей о том, что глава BlackRock запретил хоронить украинских солдат на украинской земле.



Согласно украинскому законодательству, иностранным компаниям, включая BlackRock, запрещено владеть сельскохозяйственными угодьями. BlackRock не владеет непосредственно землей в Украине, но владеет частью долга Украины через международные облигации. Ни один инвестор не смог бы приобрести 47% всей земельной площади.



Эта ложь отталкивается от инициативы BlackRock по созданию фонда развития совместно с правительством в Киеве с целью привлечения капитала для восстановления Украины. Цель — найти инвесторов, которые будут финансировать послевоенное развитие различных секторов Украины.



Заговор 17 ноября

На мероприятии Врабеля, конечно же, обсуждалось само 17 ноября. Помимо различных теорий о бархатной революции, были и нападки на Запад, который в конце 1980-х годов якобы хотел подмять под себя Чехословакию или Советский Союз. Распад СССР был в первую очередь результатом его давних внутренних проблем, главным образом, экономического истощения и общей громоздкости системы.



Хотя западные государства поддерживали демократическое движение и противников коммунизма, они не занимались непосредственной организацией этих революций. То, что подобные соображения сохраняются и по сей день, подтвердил историк Петр Блажек в интервью. Он называет теорию о том, что западные секретные службы были причастны к перевороту, заблуждением.



Напротив, он считает, что западные государства были очень обеспокоены дестабилизацией советского блока. После падения железного занавеса бывшие социалистические страны открылись для Запада, вступив в НАТО и Европейский союз. Это был свободный выбор этих стран в рамках их суверенитета.