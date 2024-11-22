Президент Чехии написал письмо Дональду Трампу

«Я убежден, что прочные трансатлантические связи являются основой процветания и безопасности обеих сторон Атлантики и что они также необходимы для стабильности других регионов мира», — заявил президент, напомнив, что Чешская Республика Республика вместе с другими европейскими государствами уже 35 лет является частью свободного мира, который сейчас пытается остановить вторжение России в Украину.





«С момента начала российской агрессии против независимой Украины мы приложили все усилия, чтобы заставить Россию и другие автократические государства понять, что жестокая агрессия не может победить», — заявил Павел.





Он, в частности, упомянул о 2% ВВП на оборону, что является обязательством, которое Чехии наконец удалось выполнить. «Я рассматриваю эту цифру как начало, а не потолок», — добавил президент Чехии. Кроме того, он напомнил о чешской инициативе, которая обеспечивает Украину артиллерийскими боеприпасами на международной платформе.





Он также не забыл и о других сферах сотрудничества Чехии и США и прямо упомянул о «наших давних, нестандартных отношениях с Израилем».





Павел, ранее занимавший должность председателя военного комитета НАТО, напомнил в письме, что дальнейшее развитие событий в Восточной Европе отразится и на мировых отношениях.





«Именно российская агрессия и сотрудничество других автократических государств грозят перевернуть положение США и Запада в мире, чему демократические государства должны противостоять вместе», — сказал Павел, призывая к усилению и демонстрации трансатлантическое единство и сообщество свободных и демократических наций.





В связи с переизбранием Трампа президента Чехии обвинили в том, что он в прошлом называл его «отвратительным человеком». Павел подчеркнул, что на момент его заявления ни он, ни Трамп не занимали государственных должностей, и оно основано на личном опыте.