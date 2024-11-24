Зарплаты у чешских депутатов растут быстрее, чем у немецких

За последнее десятилетие даже средняя зарплата в Чехии росла быстрее, чем в Германии. Там она выросла с 3 500 евро (около 94 500 крон по тогдашнему курсу 27 крон за евро) в 2014 году до 4 400 — 4 500 евро (110 000 — 112 000 крон по курсу 25 крон за евро) в этом году, то есть примерно на треть.



В Чехии средняя зарплата выросла с 24 768 крон в 2014 году до 44 943 крон в первой половине этого года, то есть примерно на 75 %.



Тем не менее, похоже, что чешские депутаты будут догонять по зарплате своих немецких коллег быстрее, чем обычные работники, как было обещано недавно премьер-министром Петром Фиалой (ODS) в эфире чешского телевидения.





Сравнение базовых зарплат депутатов Сравнение базовых зарплат депутатов Германии и Чехии (2014–2025 годы) Год Базовая месячная зарплата депутата Германии Базовая месячная зарплата депутата Чехии 2014 € 8 252 (227 202 Kč) 55 900 Kč 2015 € 8 667 (236 453 Kč) 61 400 Kč 2016 € 9 082 (245 514 Kč) 65 700 Kč 2017 € 9 541 (251 205 Kč) 71 000 Kč 2018 € 9 780 (250 789 Kč) 75 900 Kč 2019 € 10 083 (258 851 Kč) 82 400 Kč 2020 € 10 012 (временное замораживание, 264 757 Kč) 90 800 Kč (временное замораживание) 2021 € 10 012 (временное замораживание, 256 758 Kč) 90 800 Kč (временное замораживание) 2022 € 10 323 (253 584 Kč) 90 800 Kč (временное замораживание) 2023 € 10 323 (247 814 Kč) 102 400 Kč 2024 € 11 227 (281 932 Kč) 102 400 Kč (новый расчет) 2025 --- 108 800 Kč (после принятия измененного закона)

Как немецкие, так и чешские политики за последние годы несколько раз замораживали свои зарплаты. Чешские сохранили прежний уровень зарплаты до 2022 года, но затем их зарплаты выросли почти на 12 000 чешских крон, с 90 000 до 102 000 чешских крон. У немецких законодателей, напротив, зарплата обычно увеличивается из года в год на сотни или десятки евро, что может составить несколько тысяч крон.«Месячное вознаграждение корректируется раз в год 1 июля и в настоящее время составляет 11 227 евро. Оно основано на индексе номинальной заработной платы, рассчитываемом Федеральным статистическим управлением», — говорится в сообщении немецкого бундестага.При обменном курсе 25 крон за евро, таким образом, они получают около 280 000 крон. В долгосрочной перспективе зарплата члена парламента Германии примерно в 2,3 раза превышает среднюю зарплату по стране. В этом году она составляет около 4 500 евро.С 1995 года зарплата чешских парламентариев была привязана к зарплате государственных служащих, а их окладная база — к высшей ступени зарплатной шкалы. В настоящее время базовая ставка устанавливается постановлением Министерства труда в виде фиксированной суммы. С 1 января 2024 года она составит 94 775 чешских крон; базовая зарплата члена парламента рассчитывается как произведение базы и коэффициента 1,08, то есть составляет около 102 000 чешских крон. В следующем году, согласно поправке, предложенной правительством и отвергнутой оппозицией, база должна вырасти до 101 000 чешских крон, а зарплата — до 109 000 чешских крон.Однако в действительности лишь немногие законодатели в палате получают базовую зарплату. Подавляющее большинство из них получает 10 000 дополнительных выплат за работу в комиссиях или комитетах. Например, председатель комитета уже получает зарплату в 144 000 чешских крон, но со следующего года, согласно измененному закону, она должна превысить 155 000 крон.И немецкие, и чешские законодатели получают жирные компенсации сверх зарплаты. Немцы в дополнение к зарплате получают единый доход в размере 4 725 евро (118 000 крон), чтобы покрыть расходы, связанные с пребыванием на посту. Вместе с зарплатой они получают почти 400 000 чешских крон.«Члены парламента также могут получать компенсацию за проезд между местом жительства и местом проведения заседания парламента. Размер этих пособий варьируется в зависимости от конкретных правил и условий, применяемых к членам Бундестага в Германии», — сообщили в пресс-службе немецкого Бундестага.Вознаграждение чешских парламентариев раздроблено, но даже вместе они получают приличную сумму. Каждый депутат получает 15 200 чешских крон в месяц в качестве единовременной компенсации за представительство. Депутаты получают единовременную сумму на транспорт в зависимости от удаленности их места жительства от парламента. Сумма варьируется от 38 000 до 56 900 чешских крон в месяц.Другие компенсации выплачиваются депутатам только после подтверждения расходов. В зависимости от города, в котором они находятся, политики получают от 14 000 до 32 000 чешских крон в месяц за аренду офиса, более 20 000 чешских крон в месяц за временное жилье, более 23 000 чешских крон в месяц за профессиональную и административную работу и до 5 000 чешских крон в месяц за телефон и интернет.Если бы депутат получал максимально возможную компенсацию, занимая должность председателя комитета, он бы зарабатывал 296 000 чешских крон в месяц. Кроме того, палата платит помощникам каждого из них, распределяя 55 500 чешских крон в месяц.*Зарплаты в Германии пересчитываются из евро в кроны по курсу на соответствующий год.Стоит сравнить зарплату премьер-министра Чехии и канцлера Германии. В 2014 году зарплата чешского премьер-министра без компенсации составляла 150 000 чешских крон, а в следующем году, согласно законопроекту, он будет зарабатывать почти 294 000 крон. Кроме того, премьер-министр получит единовременную компенсацию в размере 37% от базы оклада. Согласно новому закону, эта сумма должна превышать 101 000 чешских крон, так что премьер-министр получит 37 000 чешских крон в виде зарплаты.В 2014 году канцлер Ангела Меркель получила около 22 000 евро, или около 590 000 крон. Ожидается, что в этом году Олаф Шольц будет зарабатывать около 35 000 евро в месяц, или около 945 000 крон.В настоящее время оппозиция спорит с правительством Петра Фиалы (ODS) по поводу зарплат политиков. ANO и SPD предлагают их заморозить. По мнению политолога Отто Айбла, чешским парламентариям следовало бы придумать юридический автомат, по которому будут рассчитываться их зарплаты, чтобы им не приходилось принимать решение о них самостоятельно. «Когда политики голосуют за повышение собственных зарплат, это выглядит некрасиво», — отметил он.Но даже у автоматического расчета есть свои проблемы. «Он связывает бюджет. Параллельно может происходить увеличение расходов», — предупредил Эйбл.Однако все эти дебаты о зарплатах, по его словам, вызывают сожаление. «Мы должны хотеть, чтобы законодатели получали хорошее вознаграждение, не искали дополнительных доходов в других местах и были устойчивы к лоббистскому давлению. Хорошо оплачиваемый политик снижает риск коррупционного поведения», — заключил он.