Россия усиливает агрессивную политику в отношении Украины и Запада

По его словам, война в Украине — это предупредительный сигнал для всех. «Мы своими глазами видим, насколько важны самооборона и устойчивость. Солдаты и гражданские лица в Украине каждый день сталкиваются с суровой реальностью, которую мы не можем себе представить, но они сопротивляются и сражаются», — сказал Ржехка о более чем 1 000-дневном конфликте.





Около 11 000 северокорейских солдат были задействованы Москвой в боях с украинскими силами, которые с августа контролируют часть российской Курской области. Секретная служба Южной Кореи заявила на прошлой неделе, что КНДР также недавно поставила в Россию 170-миллиметровые САУ и 240-миллиметровые ракетные установки.





«Пришло время нам ответить на вопрос о том, насколько мы устойчивы и каковы наши стратегические уязвимости. Как солдаты, мы должны задаваться такими вопросами: есть у нас достаточно запасов? Складских помещений? Надежных цепочек поставок, на которые мы можем положиться в кризисных ситуациях. Если нет, то мы лишь наполовину готовы к возможным кризисам», — отметил он.





«Конфликт на Ближнем Востоке также продолжается. Китай все больше вмешивается в мировой порядок. Сейчас не время для пассивности. Это момент, когда мы должны действовать и показать, что мы имеем в виду именно это», — добавил глава МИД.





Армии нужно больше людей, подчеркнул Ржекха. По его словам, оценки говорят о 37 500 профессиональных солдат, Концепция развития армии Чехии устанавливает предел в 30 000, реальность — примерно 24 000. По словам главы армии, перед Чехией также стоит фундаментальная задача подготовки к новым обязательствам по коллективной обороне. Он считает это приоритетом, изменения будут революционными.





По его словам, в Чехии не хватает профессиональных солдат даже в активном резерве. «Эта проблема действительно имеет стратегическое измерение», — сказал Ржекха. По его словам, ежегодно на службу поступает около 7 000 претендентов, но армия принимает на работу лишь малую часть из них. «Процесс набора персонала идет крайне медленно и разочаровывает», — отметил он. Набор персонала занимает до восьми месяцев.





Начальник Генштаба считает критической укомплектованность некоторых подразделений, особенно боевых частей, что напрямую влияет на их боеспособность. «У меня будет проект плана действий по комплектованию и стабилизации личного состава, оформленный для армии в виде военной рекомендации, в которой будут предложены конкретные меры с течением времени и на разных уровнях», — сказал начальник Генштаба.





По его мнению, меры могут быть радикальными. Служба в армии должна быть привлекательной и конкурентоспособной на рынке труда, считает он. По словам Ржехки, армия сейчас движется к состоянию, когда у нее будет новая техника, но эксплуатировать ее будет некому.





В следующем году министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) утвердят новые цели по наращиванию оборонного потенциала. По мнению Ржехки, они принесут фундаментальные изменения в качестве и объеме. «Перед Чехией стоит фундаментальная задача — подготовиться к новым обязательствам по коллективной обороне. Это наша задача и приоритет. Я не боюсь сказать, что изменения будут поистине революционными», — отметил он.





По словам Ржеки, во всем альянсе изменилась философия создания целей построения армий, теперь упор делается на прямое реагирование на конкретные угрозы, а не на теорию или выполнение формальных требований. «Речь идет о реальной готовности к рискам, которые могут стать реальностью», — сказал он.





«Угрозы не просто теоретические и не находятся в тысячах километров от нас. Они прямо перед нами, и мы видим их каждый день, глядя им в глаза», — сказал он.





Альянс отвечает на это развитием противовоздушной обороны по всем направлениям или способностью уничтожать старые традиционные вооружения, а также новые, такие как гиперзвуковые ракеты или беспилотники.





По словам начальника Генштаба, модернизация армии идет максимально быстрыми темпами, но даже этого недостаточно. По его словам, Россия хотя бы частично перешла на военную экономику и угрозы развиваются слишком быстро. По мнению Ржеки, перевооружение не пройдет гладко из-за внутреннего долга, отсутствия материалов на рынке, роста цен или растущего спроса.





В этом году впервые Чехия должна потратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону.