Фицо похвастался приглашением от Путина, которое с радостью принял
27 ноября 2024
15:00
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Премьер-министр Словакии подтвердил в среду, что получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 80-й годовщины победы над фашизмом. В тот же день Фицо сообщил, что поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Фицо подтвердил, что ему было бы «очень интересно» присутствовать на официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые пройдут в Москве 9 мая 2025 года. «Поэтому я с удовольствием принимаю официальное приглашение Президента Российской Федерации В. Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — написал премьер-министр в Facebook.
Напомним, что Словакия входит в российский список «недружественных стран» — перечень государств, которые враждебно относятся к России и «совершают враждебные действия против России, российского общества и его граждан».
«Правительство Словацкой Республики привержено наследию борьбы с фашизмом, исторической правде о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла в ней Красная армия. Именно поэтому в 2025 году правительство Словацкой Республики возьмет на себя патронаж над организацией ряда мероприятий, кульминацией которых станет майское празднование победы над фашизмом», — сказал Фицо.
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что Красная армия и народы бывшего Советского Союза сыграли незаменимую роль в разгроме фашизма: «Граждане Словацкой Республики с почтением и уважением отмечают все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944-1945 годах, а также помощь, оказанную бывшим Советским Союзом Словацкому национальному восстанию».
Телефонный разговор с Трампом
В тот же день Фицо также сообщил в Facebook о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, которого он поздравил с избранием:
«Я поздравил его с победой и выразил уверенность, что с его персоной связаны огромные ожидания не только в Словакии, но и во всей Европе по вопросу войны в Украине». Трамп интересовался взглядами Фицо на конфликт в Украине как премьер-министра соседней с ней страны. «Я очень открыто повторил ему все свои позиции, которые я публично излагаю в этом контексте», — сказал премьер-министр.
В телефонном разговоре с Трампом словацкий премьер отметил, что он и его сотрудники столкнулись с теми же проблемами, что и новоизбранный президент США. «А именно, с попытками посадить нас в тюрьму и физически ликвидировать, которые, к счастью, нашим оппонентам не удалось реализовать», — заявил Фицо.
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