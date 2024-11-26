Фицо похвастался приглашением от Путина, которое с радостью принял

Фицо подтвердил, что ему было бы «очень интересно» присутствовать на официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые пройдут в Москве 9 мая 2025 года. «Поэтому я с удовольствием принимаю официальное приглашение Президента Российской Федерации В. Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — написал премьер-министр в Facebook.



Напомним, что Словакия входит в российский список «недружественных стран» — перечень государств, которые враждебно относятся к России и «совершают враждебные действия против России, российского общества и его граждан».



«Правительство Словацкой Республики привержено наследию борьбы с фашизмом, исторической правде о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла в ней Красная армия. Именно поэтому в 2025 году правительство Словацкой Республики возьмет на себя патронаж над организацией ряда мероприятий, кульминацией которых станет майское празднование победы над фашизмом», — сказал Фицо.



Премьер-министр Словакии подчеркнул, что Красная армия и народы бывшего Советского Союза сыграли незаменимую роль в разгроме фашизма: «Граждане Словацкой Республики с почтением и уважением отмечают все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944-1945 годах, а также помощь, оказанную бывшим Советским Союзом Словацкому национальному восстанию».



Телефонный разговор с Трампом

В тот же день Фицо также сообщил в Facebook о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, которого он поздравил с избранием:



«Я поздравил его с победой и выразил уверенность, что с его персоной связаны огромные ожидания не только в Словакии, но и во всей Европе по вопросу войны в Украине». Трамп интересовался взглядами Фицо на конфликт в Украине как премьер-министра соседней с ней страны. «Я очень открыто повторил ему все свои позиции, которые я публично излагаю в этом контексте», — сказал премьер-министр.



В телефонном разговоре с Трампом словацкий премьер отметил, что он и его сотрудники столкнулись с теми же проблемами, что и новоизбранный президент США. «А именно, с попытками посадить нас в тюрьму и физически ликвидировать, которые, к счастью, нашим оппонентам не удалось реализовать», — заявил Фицо.