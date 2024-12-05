Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал, каким он видит развитие российско-украинской войны в 2025 году. По его словам, Россия ведет себя лучше в военном конфликте и у Украины нет шансов на победу.



«В Украину приходит „хороший Мюнхен“, и это будет для нее чрезвычайно болезненно», — говорит Фицо. По его словам, Россия сохранит территории, которые сейчас контролирует, такие как Луганск, Донецк и Крым.



Это отсылка к Мюнхенскому соглашению, когда в 1938 году мировые державы приняли решение о присоединении приграничных чехословацких регионов — Судетской области — к Германии. «У Украины никогда не будет лучшей переговорной позиции, никогда», — добавил Фицо в программе «Субботние диалоги».



В то же время он защищает свою поездку в Москву, которую планирует в следующем году. Повод — 80-летие окончания Второй мировой войны. Он сказал, что мы должны проявить уважение и честь к русским за окончание Второй мировой войны.



«Я посылаю сигнал о том, что я знаю, кто сыграл решающую роль во Второй мировой войне. Без бывшего Советского Союза Гитлер никогда бы не потерпел поражение», — ответил он на вопросы журналистов. По его словам, свобода пришла в Словакию с востока.



Премьер-министра также беспокоит будущее Евросоюза. Он боится эгоизма крупных государств, таких как Германия или Франция. «ЕС может рассыпаться, как карточный домик, в течение шести месяцев», — сказал он в связи с ситуацией во Франции, где пало правительство.



«Я готов заблокировать решения в Совете ЕС, если это необходимо», — заключает Фицо.