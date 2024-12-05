Чешские СМИ: Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО

«Если они будут оплачивать свои счета, то безусловно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он сохранить нынешнюю роль Соединенных Штатов в НАТО, сообщает NBC.Трамп, который в субботу встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, также заявил в интервью, что активно пытается прекратить войну в Украине, «если сможет», добавив, что Украина, «возможно», может рассчитывать на то, что после его возвращения в Белый дом не получит столько военной помощи от США.Следующий президент США также заявил в интервью, что в первый же день своего пребывания в должности намерен помиловать тех, кого американские суды признали виновными в нападении на здание Капитолия 6 января 2021 года, а также пообещал депортировать всех мигрантов, находящихся в США без разрешения. Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.В начале этого года, еще до выборов, на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Трамп заявил, что не собирается оказывать финансовую поддержку Украине, если будет избран. В феврале он также заявил, что если страны НАТО не выделят достаточно денег на оборону и Россия нападет на них, то под его руководством США не придут им на помощь.В ходе предвыборной кампании он также заявил, что в качестве избранного президента разрешит конфликт в Украине до своей инаугурации, но не объяснил, как он это предполагает сделать. В марте он также заявил, что поставка оружия и денег украинским военным «не является жизненно важным стратегическим национальным интересом Соединенных Штатов».Однако Трамп уже давно выражает скептическое отношение к участию США в НАТО. Еще в 2000 году в своей книге «Америка, которую мы заслуживаем» он писал, что «выход из Европы сэкономит стране миллионы долларов в год».Затем в 2018 году, уже будучи президентом, он поставил под сомнение ключевую пятую статью Договора об общей обороне, задавшись вопросом, должны ли США участвовать в обороне такого маленького государства, как Черногория, находящегося за тысячи миль от них. В то время он также критиковал европейских партнеров по альянсу за то, что они не выполняют свое обязательство тратить на оборону не менее двух процентов от ВВП.