Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чешские СМИ: Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО

Новости 420on
8 декабря 2024
19:00
424
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что обязательно рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. По его словам, это будет зависеть от того, как европейские страны будут вносить финансовый вклад в поддержание альянса.
«Если они будут оплачивать свои счета, то безусловно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он сохранить нынешнюю роль Соединенных Штатов в НАТО, сообщает NBC.


Трамп, который в субботу встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, также заявил в интервью, что активно пытается прекратить войну в Украине, «если сможет», добавив, что Украина, «возможно», может рассчитывать на то, что после его возвращения в Белый дом не получит столько военной помощи от США.

Следующий президент США также заявил в интервью, что в первый же день своего пребывания в должности намерен помиловать тех, кого американские суды признали виновными в нападении на здание Капитолия 6 января 2021 года, а также пообещал депортировать всех мигрантов, находящихся в США без разрешения. Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.

Возвращение давнего критика альянса

В начале этого года, еще до выборов, на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Трамп заявил, что не собирается оказывать финансовую поддержку Украине, если будет избран. В феврале он также заявил, что если страны НАТО не выделят достаточно денег на оборону и Россия нападет на них, то под его руководством США не придут им на помощь.

В ходе предвыборной кампании он также заявил, что в качестве избранного президента разрешит конфликт в Украине до своей инаугурации, но не объяснил, как он это предполагает сделать. В марте он также заявил, что поставка оружия и денег украинским военным «не является жизненно важным стратегическим национальным интересом Соединенных Штатов».

Однако Трамп уже давно выражает скептическое отношение к участию США в НАТО. Еще в 2000 году в своей книге «Америка, которую мы заслуживаем» он писал, что «выход из Европы сэкономит стране миллионы долларов в год».

Затем в 2018 году, уже будучи президентом, он поставил под сомнение ключевую пятую статью Договора об общей обороне, задавшись вопросом, должны ли США участвовать в обороне такого маленького государства, как Черногория, находящегося за тысячи миль от них. В то время он также критиковал европейских партнеров по альянсу за то, что они не выполняют свое обязательство тратить на оборону не менее двух процентов от ВВП.
НАТО США
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
8 ДЕКАБРЯ 2024
324
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ НЕ ПЛАНИРУЕТ СЕЙЧАС ПЕРЕХОДИТЬ НА «ЗЕЛЕНЫЕ» ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
09:00
8 ДЕКАБРЯ 2024
1622
ПОЛИТИКА
УКРАИНУ ЖДЕТ «ХОРОШИЙ МЮНХЕН», — ФИЦО РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ ВОЙНЫ
19:30
7 ДЕКАБРЯ 2024
1666
ОБЩЕСТВО
ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РЕЙД В ПРОБЛЕМНОМ КЛУБЕ ORION НА ЖИЖКОВЕ
17:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1347
ОБЩЕСТВО
НЕФТЬ СНОВА ТЕЧЕТ ПО ТРУБОПРОВОДУ «ДРУЖБА» В ЧЕХИЮ
13:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1212
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЦЫ СОВЕРШАЛИ КРАЖИ В ПРАГЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ, НО ДО СИХ ПОР НЕ ПОЙМАНЫ
09:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
2322
ОБЩЕСТВО
КОММЕНТАРИЙ: ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ СНИЖАЕТСЯ, ОСОБЕННО В ЧЕХИИ. ЭТО СВЯЗАНО С ИСТОРИЕЙ
22:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1869
ПОЛИТИКА
ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ЧЕХИИ ВНОВЬ НЕ СМОГЛА ЗАВЕРШИТЬ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ LEX UKRAJINA
18:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
597
ОБЩЕСТВО
UBER ДЛЯ ПОДРОСТКОВ — НОВАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПОЕЗДОК ДЕТЕЙ
16:30
6 ДЕКАБРЯ 2024
549
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРИВЛЕКЛА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДВУХ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ СООБЩИЛИ О СТРЕЛЬБЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
15:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1430
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ОЖИДАЕТСЯ МОЩНЫЙ СНЕГОПАД. МЕТЕОРОЛОГИ ПРОДЛИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
11:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1183
ОБЩЕСТВО
ПРИЗЫВАЛА К ДЕНАЦИФИКАЦИИ ЧЕХИИ И ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК
10:10
6 ДЕКАБРЯ 2024
953
ОБЩЕСТВО
АВАРИЯ НА D8. АВТОМАГИСТРАЛЬ БЫЛА ЗАБЛОКИРОВАНА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ, В УСТИ-НАД-ЛАБЕМ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД
09:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
574
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ УСПЕХ В БРЮССЕЛЕ. ЭКС-КОМИССАР ЮРОВА СТАЛА ЖЕНЩИНОЙ ЕВРОПЫ
21:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
1164
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ МИНИСТР ДЕМОНСТРАТИВНО ПРОИГНОРИРОВАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАВРОВА НА МАЛЬТЕ
18:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
437
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ОДИНАКОВО ВОСПРИНИМАЮТ РИСК КИБЕРУГРОЗ, ГОВОРИТ ПАВЕЛ