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План министра внутренних дел Чехии — усилить меры против внешнего влияния

Новости и статьи
16 декабря 2024
19:30
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Введение нового состава преступления, связанного с несанкционированной деятельностью в интересах иностранной державы, поможет реагировать на угрозы безопасности. Оно может распространяться и на медиаплатформу «Голос Европы», которая находится в санкционном списке Европейского союза. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) заявил об этом в программе «Время вопросов» на Чешском телевидении.
Оппозиция ставит это под сомнение. Палата общин уже неоднократно не принимала поправку о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины.

По словам Ракушана, предложение должно касаться таких вопросов, как шпионаж. Он рассказал, что, например, в прошлом у Министерства иностранных дел был сотрудник, осужденный за передачу информации в течение длительного времени. Информация была не секретной, но важной. После этого сотрудник вышел на пенсию и не мог быть привлечен к ответственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Оппозиционное движение ANO утверждает, что это является «надстройкой» к так называемому «лекс Украина». На следующей неделе нижняя палата парламента приступит к обсуждению Уголовного кодекса, и в ANO заявили, что это предложение может стать его частью. Однако Ракушан считает, что в нынешней парламентской обстановке нет уверенности в том, что Уголовный кодекс будет обсуждаться.

Более того, если бы предложение было частью обсуждаемой поправки, то, по словам министра, она могла бы вступить в силу в первые месяцы следующего года. Если же оно будет закреплено в Уголовном кодексе, то это произойдет только с 2026 года.

Временная защита, о которой идет речь в первоначальном проекте, позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Специальным долгосрочным видом на жительство могут воспользоваться украинские беженцы, находящиеся в Чехии более двух лет. Помимо действительного проездного документа, положительного поведения и наличия надежного жилья, основными условиями будут также экономическая самостоятельность и независимость от системы пособий.

По мнению Ракушана, важно, чтобы поправка вступила в силу как можно скорее. Согласно нынешнему проекту, Департамент по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел должен начать электронную регистрацию украинцев, проживающих в Чехии, в начале года. По действующему закону сотрудники департамента должны были бы сделать это к середине марта.

По информации Службы информации безопасности (BIS), Россия пытается воздействовать на чешскую общественность посредством информации, связанной с войной в Украине. Этому также была посвящена операция влияния, связанная с медиаплатформой «Голос Европы» и бизнесменами Артемом Марчевским и Виктором Медведчуком. В марте Чехия включила платформу и пару бизнесменов в свой национальный санкционный список, а в мае аналогичное решение принял ЕС.
Министерство иностранных дел Россия шпионаж Чехия
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