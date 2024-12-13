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Страны — члены ЕС одобрили очередной пакет санкций против России

Новости 420on
16 декабря 2024
13:00
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Государства — члены Европейского союза сегодня одобрили 15-й пакет санкций против России, которая продолжает вторжение в Украину. Об этом сообщил Совет ЕС. Пакет включает среди прочего ограничения в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, причастных к российской агрессии.
Например, меры направлены на так называемый теневой флот иностранных судов, перевозящих российские нефтепродукты. Но в пакете также предусмотрено продление так называемого освобождения Чехии от европейского запрета на импорт российских нефтепродуктов, хотя Прага этого и не добивалась. Министры иностранных дел наконец согласились на санкции на сегодняшней встрече в Брюсселе.

«Россия продолжает жестокое нападение на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление российской военной машины и тех, кто способствует этой войне, включая китайские компании», — заявила новый глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. По ее словам, одобрение санкций показывает единство стран — членов ЕС в их постоянной поддержке Украины. «Нашим непосредственным приоритетом является то, чтобы Украина имела максимально сильную позицию. Мы будем поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений в том, что Украина победит», — добавила она.

По мнению некоторых дипломатов, 15-й пакет, который был создан во время председательства Венгрии в Совете ЕС, слабее, список санкций лишь расширился и включил в себя физических и юридических лиц. Однако в Чехии ожидают, что следующий, 16-й пакет будет гораздо жестче и принесет ограничения и в некоторых отраслевых сферах. 16-й пакет санкций уже начал создаваться и будет завершен в начале следующего года во время председательства Польши в Совете ЕС. Его принятие ожидается в конце февраля, когда исполнится три года с начала российского вторжения в Украину.
Чехия санкции Евросоюз Россия война Украина
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