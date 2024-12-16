Павел подписал поправку, устраняющую трудности с оцифровкой строительных процедур
18 декабря 2024
15:00
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Проблемы с оцифровкой строительных процедур должны быть решены поправкой, которую сегодня подписал президент Петр Павел, говорится на сайте Пражского Града. Она позволит строительным органам до 2028 года использовать те системы для строительных процедур, которые они применяли до запуска в июле. Это даст строителям возможность подавать проектную документацию в цифровом виде. Поправка должна вступить в силу на следующий день после публикации в своде законов.
Строители и чиновники боролись с оцифрованными системами управления строительством с тех пор, как они были запущены в июле. Трудности в конце сентября привели к увольнению тогдашнего вице-председателя по цифровизации и министра регионального развития Ивана Бартоша из правительства и последующему уходу его партии в оппозицию.
В октябре правительство решило объявить новый тендер на создание цифровой системы управления строительством. Оно разрешило временно использовать оригинальные решения вместе с теми, что были запущены этим летом, и эта поправка вступит в силу. Новая система должна заработать не позднее начала 2028 года.
В октябре правительство решило объявить новый тендер на создание цифровой системы управления строительством. Оно разрешило временно использовать оригинальные решения вместе с теми, что были запущены этим летом, и эта поправка вступит в силу. Новая система должна заработать не позднее начала 2028 года.
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