Павел подписал поправку, устраняющую трудности с оцифровкой строительных процедур

Строители и чиновники боролись с оцифрованными системами управления строительством с тех пор, как они были запущены в июле. Трудности в конце сентября привели к увольнению тогдашнего вице-председателя по цифровизации и министра регионального развития Ивана Бартоша из правительства и последующему уходу его партии в оппозицию.



В октябре правительство решило объявить новый тендер на создание цифровой системы управления строительством. Оно разрешило временно использовать оригинальные решения вместе с теми, что были запущены этим летом, и эта поправка вступит в силу. Новая система должна заработать не позднее начала 2028 года.