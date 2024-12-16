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Премьер Словакии: Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет треть своей территории

Новости 420on
18 декабря 2024
13:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс (НАТО) и потеряет треть своей территории. Об этом сообщает словацкая газета Denník N, согласно которой Фицо заявил об этом в комитете по европейским делам перед саммитом в Брюсселе, темой которого станет Украина. При этом Россия сейчас оккупирует около 20% Украины.
«Украина не получит приглашения в НАТО. Россия никогда не покинет ни Крым, ни контролируемые ею территории. Кто не знает русской души, должен забыть, что он может ее победить», — цитирует премьера Denník N. Так он высказался примерно через неделю после того, как сказал нечто подобное в интервью бразильскому серверу Folha de S. Paulo.

Фицо заявил в комитете, что Украину ждет нечто подобное Мюнхенскому соглашению 1938 года. На основании него Чехословакия была вынуждена уступить Судетскую область нацистской Германии. «Если украинцы этого захотят, они это получат», — заявил словацкий премьер-министр. Вскоре после приобретения Судетской области Гитлер решил вторгнуться в Польшу, и потом после этого началась Вторая мировая война.

Фицо также отметил, что Евросоюз теперь будет добиваться принятия Украины в ЕС, но, по его словам, сейчас лучше всего подготовлена ​​к членству Сербия.

Балканской страной управляет авторитарный президент Александр Вучич, который в последние годы значительно закручивает гайки. По данным ОБСЕ, здесь также проводятся нечестные выборы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что переговоры о прекращении огня могут состояться только тогда, когда Украина уйдет из четырех регионов: Запорожья, Херсона, Луганска и Донецка. Россия хочет присвоить эти территории, но не контролирует ни одну из них полностью. Если бы он оккупировал их все, Россия бы контролировала около трети Украины, что согласуется с утверждениями Фицо.
Чехия Россия НАТО Словакия война Украина
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