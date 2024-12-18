Фиала хочет воспользоваться саммитом в Брюсселе для обсуждения миграции
19 декабря 2024
21:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) планирует использовать предстоящий саммит ЕС в Брюсселе для обсуждения вопросов миграции и поддержки автомобильной промышленности. Он заявил журналистам в Праге, что настаивает на том, чтобы европейская конкурентоспособность и автомобильная промышленность были в центре внимания мартовского Европейского совета. На саммите также состоится двусторонняя встреча Фиалы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча президентов и премьер-министров стран ЕС впервые пройдет под председательством Антониу Кошты, который 1 декабря сменил Шарля Мишеля на посту председателя Европейского совета. Фиала отметил, что, судя по предварительным обсуждениям, саммит будет относительно спокойным. «Главной темой будут внешние отношения, включая вопросы Ближнего Востока, Украины, США и Великобритании», — сказал он.
Премьер-министр также планирует обсудить миграцию, примет участие в неформальной встрече стран-единомышленников по этому вопросу, организованной Данией. Он добавил, что группа государств предложит конкретные меры для продвижения миграционной политики, включая необходимость законодательных изменений для улучшения политики возвращения мигрантов и пересмотра концепции безопасных третьих стран.
Одним из приоритетов саммита будет поддержка чешско-итальянской инициативы по автомобильной промышленности. Две страны, при поддержке других государств, ранее призвали ЕС ослабить санкции, которые с 2024 года будут применяться к автомобильным компаниям, не продающим достаточную долю электромобилей.
Фиала также подчеркнул важность обсуждения стандартов выбросов и отсрочки запрета на использование двигателей внутреннего сгорания в новых автомобилях, продаваемых с 2035 года. «Эта тема не стоит на повестке дня Совета, но я воспользуюсь кулуарными обсуждениями, чтобы попытаться включить вопросы конкурентоспособности и автомобильной промышленности в повестку дня Европейского совета в марте», — добавил он.
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