Фиала хочет воспользоваться саммитом в Брюсселе для обсуждения миграции

Встреча президентов и премьер-министров стран ЕС впервые пройдет под председательством Антониу Кошты, который 1 декабря сменил Шарля Мишеля на посту председателя Европейского совета. Фиала отметил, что, судя по предварительным обсуждениям, саммит будет относительно спокойным. «Главной темой будут внешние отношения, включая вопросы Ближнего Востока, Украины, США и Великобритании», — сказал он.





Премьер-министр также планирует обсудить миграцию, примет участие в неформальной встрече стран-единомышленников по этому вопросу, организованной Данией. Он добавил, что группа государств предложит конкретные меры для продвижения миграционной политики, включая необходимость законодательных изменений для улучшения политики возвращения мигрантов и пересмотра концепции безопасных третьих стран.





Одним из приоритетов саммита будет поддержка чешско-итальянской инициативы по автомобильной промышленности. Две страны, при поддержке других государств, ранее призвали ЕС ослабить санкции, которые с 2024 года будут применяться к автомобильным компаниям, не продающим достаточную долю электромобилей.





Фиала также подчеркнул важность обсуждения стандартов выбросов и отсрочки запрета на использование двигателей внутреннего сгорания в новых автомобилях, продаваемых с 2035 года. «Эта тема не стоит на повестке дня Совета, но я воспользуюсь кулуарными обсуждениями, чтобы попытаться включить вопросы конкурентоспособности и автомобильной промышленности в повестку дня Европейского совета в марте», — добавил он.