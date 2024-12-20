По словам Вучича, Фицо хочет поговорить с Путиным о том, что Украина намерена прекратить транзит газа в Европу с 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, что его страна не будет продлевать транзит российского газа через свою территорию. Срок действия соглашения о транспортировке российского газа через Украину истекает в конце этого года.



На саммите в Брюсселе Фицо говорил с Зеленским о прекращении транзита газа, сообщает газета «Правда». «Я спросил его, готов ли он разрешить транзит нероссийского газа», — сказал Фицо. По его словам, Зеленский это отверг.



Премьер-министр Словакии уже заявил в четверг после завершения саммита в Брюсселе, что Зеленский наносит ущерб интересам Словакии, полностью отказываясь от транзита газа через Украину. Зеленский, с другой стороны, заявил, что Киев разрешит транзит газа только из других стран, кроме России. В ответ на жалобы Братиславы о том, что она потеряет деньги из-за остановки транзита, украинский президент заявил, что его страна теряет гораздо больше.



Как сообщает сайт Politico, Фицо сообщил журналистам, что Зеленский сделал «абсурдные» предложения за закрытыми дверями. Он утверждает, что после жалоб на то, что Словакия может терять 500 миллионов евро в год на сборах за транзит газа, Зеленский спросил его, проголосует ли он за членство в НАТО, если Украина будет платить Словакии такую ​​же сумму из российских активов. Говорят, что Фицо ответил «никогда». Портал обратился к пресс-секретарю Зеленского с просьбой о комментарии, но ответа пока не получил.



По данным газеты «Правда», министр экономики Словакии Дениса Сакова обсуждала поставки российского газа с председателем совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером на этой неделе в Санкт-Петербурге. «Как мы объявили, мы продолжаем переговоры о поставках стратегического сырья в Словакию и его транспортировке в Европу», — заявила ранее Сакова.



В прошлом месяце Фицо объявил, что в мае следующего года он собирается в Москву, чтобы отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, куда его пригласил Путин. Оппозиционные партии Словакии раскритиковали предстоящую поездку Фицо в Россию. Ранее Фицо заявлял, что готов поговорить с Путиным и хочет восстановить нормальные отношения с Россией после окончания войны на Украине. Премьер-министр Словакии раскритиковал антироссийские санкции ЕС и военную помощь западных стран Украине.