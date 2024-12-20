Трамп угрожает ЕС новыми тарифами, если Евросоюз не будет покупать больше нефти и газа у США

«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить свой огромный дефицит в отношениях с Соединенными Штатами, покупая нашу нефть и газ в больших объемах. Иначе тарифы будут взиматься со всего!» — написал Трамп.



Дональд Трамп не скрывал своего намерения ввести высокие тарифы на импорт из США во время правления своей новой администрации. «Слово „тариф“ — самое красивое слово в словаре», — сказал избранный глава Белого дома. Я думаю, оно красивее, чем «любовь»". ... люблю тарифы! ... Музыка для ушей!» — написал он.



При этом объявил, что в первый же день своего пребывания в должности подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительных 10-процентных тарифов на китайскую продукцию. Он также заявил, что хочет ввести минимальный тариф в размере 10% на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Если это произойдет, то это будет означать сильный удар по европейской автомобильной промышленности и другим отраслям.