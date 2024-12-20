Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Трамп угрожает ЕС новыми тарифами, если Евросоюз не будет покупать больше нефти и газа у США

Новости и статьи
23 декабря 2024
15:00
283
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу новыми тарифами, если тот не начнет брать больше нефти и газа из США. Таким образом, будущий глава Белого дома конкретно нацелился на Европу после того, как высказал угрозу высокими тарифами Канаде, Мексике и Китаю.
«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить свой огромный дефицит в отношениях с Соединенными Штатами, покупая нашу нефть и газ в больших объемах. Иначе тарифы будут взиматься со всего!» — написал Трамп.

Дональд Трамп не скрывал своего намерения ввести высокие тарифы на импорт из США во время правления своей новой администрации. «Слово „тариф“ — самое красивое слово в словаре», — сказал избранный глава Белого дома. Я думаю, оно красивее, чем «любовь»". ... люблю тарифы! ... Музыка для ушей!» — написал он.

При этом объявил, что в первый же день своего пребывания в должности подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительных 10-процентных тарифов на китайскую продукцию. Он также заявил, что хочет ввести минимальный тариф в размере 10% на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Если это произойдет, то это будет означать сильный удар по европейской автомобильной промышленности и другим отраслям.
политика США Евросоюз
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
23 ДЕКАБРЯ 2024
133
ОБЩЕСТВО
В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ НА ЯРМАРКЕ В ГЕРМАНИИ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ УСТАНОВЛЕНЫ БЕТОННЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
13:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
501
ОБЩЕСТВО
У ВОДИТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ВИНЬЕТКУ ПО БОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
09:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
1096
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ПОЛИТИКИ О ВСТРЕЧЕ ПРЕМЬЕРА СЛОВАКИИ С ПУТИНЫМ: БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ, ИЗМЕНА, БЕЗУМИЕ, ПОПРОШАЙКА
08:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
492
ПОЛИТИКА
ФИЦО: ВИЗИТ В РОССИЮ ВЫЗВАН СЛОВАМИ ЗЕЛЕНСКОГО О ТРАНЗИТЕ ГАЗА
09:00
22 ДЕКАБРЯ 2024
829
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ 23 ДЕКАБРЯ ОТПРАВИТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ С ПУТИНЫМ ПОСТАВКИ ГАЗА
18:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
1676
ОБЩЕСТВО
ЭКСПЕРТ: УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЧЕХИИ БУДУТ УХУДШАТЬСЯ
17:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
975
ОБЩЕСТВО
В ХОМУТОВЕ БЕСЧИНСТВУЕТ БАЛКОННЫЙ ВОР. ОН КРАДЕТ КОРОБКИ С РОЖДЕСТВЕННСКИМ ПЕЧЕНЬЕМ, ЛИКЕРЫ И МАЙОНЕЗ
15:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
427
ОБЩЕСТВО
В 2024 ГОДУ ПРАЖСКИЙ АЭРОПОРТ ОБСЛУЖИЛ 15 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ
13:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
1019
ОБЩЕСТВО
КАКАЯ ПОГОДА НАС ЖДЕТ НА РОЖДЕСТВО? В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕГДА БЫЛО ТЕПЛО
11:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
465
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕДЪЯВИЛА ОБВИНЕНИЕ МУЖЧИНЕ ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ О ВООРУЖЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ У КАРЛОВА УНИВЕРСИТА
09:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
1205
ОБЩЕСТВО
ВОДИТЕЛЬ НА АВТОМОБИЛЕ ВРЕЗАЛСЯ В ТОЛПУ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ РЫНКАХ МАГДЕБУРГА, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И БОЛЕЕ 60 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ
21:00
20 ДЕКАБРЯ 2024
1228
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО «ЧЕСКОМОРАВСКА» ЗАКРОЕТСЯ НА ГОД 6 ЯНВАРЯ, КАК И «ПАНКРАЦ»
19:30
20 ДЕКАБРЯ 2024
2074
ЭКОНОМИКА
БЕРЛИН ОТМЕНЯЕТ СБОР ЗА ГАЗ, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЯЛСЯ НА ЧЕХИЮ
18:00
20 ДЕКАБРЯ 2024
1019
ОБЩЕСТВО
В КАНУН РОЖДЕСТВА ОЖИДАЕТСЯ СНЕГ
16:30
20 ДЕКАБРЯ 2024
1475
ОБЩЕСТВО
В РЕЗУЛЬТАТЕ НАПАДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПОСТРАДАЛ ЧЕШСКИЙ ЦЕНТР В КИЕВЕ