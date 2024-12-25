Чехи предпочли Трампу Харрис, показал опрос CVVM
28 декабря 2024
13:00
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Более двух пятых жителей Чехии отдали предпочтение демократу Камале Харрис на ноябрьских президентских выборах в США. Четверть чехов поддержали победителя, республиканца Дональда Трампа, следует из результатов опроса, опубликованных Центром изучения общественного мнения (CVVM). Действующий президент США Джо Байден воспринимается большинством чехов негативно, что значительно хуже, чем в случае с предыдущим президентом-демократом Бараком Обамой.
Согласно данным CVVM, менее половины чешской общественности проявили интерес к президентским выборам в США, которые состоялись 5 ноября этого года. Выбрать Харрис предпочли бы 42%. Трампу отдали предпочтение 25%, что выше, чем в 2016 году, когда он победил демократа Хиллари Клинтон.
«Более детальный анализ показал, что с точки зрения пола поддержка Камалы Харрис сбалансирована среди представителей обоих полов, но мужчины в подавляющем большинстве предпочитают кандидатуру Дональда Трампа», — говорится в сообщении CVVM. Что касается возраста, то среди респондентов в возрасте от 65 лет и старше наблюдается более высокая поддержка кандидата-республиканца и более низкая поддержка Харрис.
Мнения чехов о двух кандидатах существенно различаются в зависимости от их оценки деятельности Байдена на посту президента США. Среди тех, кто относится к нему положительно, примерно семь из десяти респондентов отдали предпочтение Харрис. И наоборот, среди тех, кто оценивает пребывание Байдена на посту президента резко отрицательно, 62% предпочли Трампа.
Мнения чехов о двух кандидатах существенно различаются в зависимости от их оценки деятельности Байдена на посту президента США. Среди тех, кто относится к нему положительно, примерно семь из десяти респондентов отдали предпочтение Харрис. И наоборот, среди тех, кто оценивает пребывание Байдена на посту президента резко отрицательно, 62% предпочли Трампа.
32% чехов положительно оценивают пребывание Байдена на посту главы Соединенных Штатов. Напротив, 53% респондентов оценили его негативно. Оставшиеся 15% не смогли охарактеризовать деятельность Байдена на посту президента США.
Текущий рейтинг Джо Байдена гораздо хуже, чем у главы демократов Барака Обамы. В 2016 году три пятых чешской общественности отнеслись к нему положительно и менее четверти — отрицательно.
CVVM собирал ответы для текущего опроса с 12 сентября по 28 ноября. В опросе приняли участие 1 008 жителей Чехии в возрасте от 15 лет и старше.
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