Скидка от России не безвозмездная, упрекает Фицо Зеленский

Stojí za povšimnutie, že po stretnutí v Moskve Fico a Putin nevydali spoločné vyhlásenia ani neodpovedali na otázky novinárov. Skrátka nemôžu verejne povedať nič o tom, o čom na stretnutí diskutovali. Obávajú sa reakcie verejnosti.



Moskva poskytuje Ficovi výrazné zľavy, no platí… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

«Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но Словакия за них заплатит. Такие скидки не безвозмездны», — написал Зеленский в сети X, в том числе продублировал и на словацком языке.Спор между Зеленским и Фицо на саммите ЕС в Брюсселе в четверг разгорелся из-за транзита российского газа в Словакию через украинскую территорию.Зеленский написал, что участники встречи отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместных европейских усилиях по обретению энергетической независимости или поиску замены российскому газу.Скорее, он хочет помочь вытеснить из Европы американский газ и энергоресурсы из других стран. Это «наводит на мысль, что он хочет помочь Путину заработать деньги для финансирования войны и ослабления Европы».«Мы теряем людей в результате войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна», — сказал Зеленский.