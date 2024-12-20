Скидка от России не безвозмездная, упрекает Фицо Зеленский
23 декабря 2024
18:00
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что его подход к поставкам газа из России говорит о желании помочь президенту России Владимиру Путину заработать деньги для ведения войны против Украины и ослабления Европы. Об этом украинский президент заявил в социальной сети X.
«Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но Словакия за них заплатит. Такие скидки не безвозмездны», — написал Зеленский в сети X, в том числе продублировал и на словацком языке.
Спор между Зеленским и Фицо на саммите ЕС в Брюсселе в четверг разгорелся из-за транзита российского газа в Словакию через украинскую территорию.
Зеленский написал, что участники встречи отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместных европейских усилиях по обретению энергетической независимости или поиску замены российскому газу.
Скорее, он хочет помочь вытеснить из Европы американский газ и энергоресурсы из других стран. Это «наводит на мысль, что он хочет помочь Путину заработать деньги для финансирования войны и ослабления Европы».
«Мы теряем людей в результате войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна», — сказал Зеленский.
Stojí za povšimnutie, že po stretnutí v Moskve Fico a Putin nevydali spoločné vyhlásenia ani neodpovedali na otázky novinárov. Skrátka nemôžu verejne povedať nič o tom, o čom na stretnutí diskutovali. Obávajú sa reakcie verejnosti.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024
Moskva poskytuje Ficovi výrazné zľavy, no platí…
Спор между Зеленским и Фицо на саммите ЕС в Брюсселе в четверг разгорелся из-за транзита российского газа в Словакию через украинскую территорию.
Зеленский написал, что участники встречи отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместных европейских усилиях по обретению энергетической независимости или поиску замены российскому газу.
Скорее, он хочет помочь вытеснить из Европы американский газ и энергоресурсы из других стран. Это «наводит на мысль, что он хочет помочь Путину заработать деньги для финансирования войны и ослабления Европы».
«Мы теряем людей в результате войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна», — сказал Зеленский.
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