Из-за угроз Фицо мы обратились к властям ЕС — заявил украинский министр

«Нам бы очень хотелось, чтобы все в ЕС соблюдали те стандарты и правила, которые существуют сегодня. Я написал письмо Европейскому комиссару по энергетике (Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии) ENTSO-E и Энергетическому сообществу, чтобы гарантировать, что эти вопросы решаются должным образом с точки зрения соблюдения закона», — сказал Галущенко.



В своем послании к нации в субботу президент Украины Владимир Зеленский также говорил о соблюдении европейских энергетических правил. «Я поручил нашим правительственным чиновникам сделать все вместе с Европейской комиссией и другими нашими партнерами в Европе, чтобы сохранить стабильность единой европейской энергетической системы и соблюдать европейские энергетические правила», — сказал Зеленский.



В субботу президент Украины обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина. Он отреагировал на пятничное заявление главы правительства Словакии, который пригрозил Украине ответными мерами, в том числе прекращением поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского природного газа в Словакию после Нового года.



Украина, которая с февраля 2022 года отражает масштабную военную агрессию России, ранее заявляла, что не планирует продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу через свою трубопроводную сеть с начала нового года. По мнению Киева, платежи за газ помогают России финансировать военную кампанию в Украине. Летом Зеленский заявил, что Киев обсуждает альтернативные варианты, например, транзит азербайджанского газа в Европу.



В ответ на заявление Галущенко премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к представителям Евросоюза с открытым письмом в связи с решением Украины прекратить весь транзит природного газа через свою территорию. Премьер-министр опубликовал письмо в своем аккаунте в Facebook.



В письме Фицо отметил, что решение Украины прекратить транзит газа в Словакию и другие страны Западной Европы было односторонним, без консультаций с властями ЕС или государствами-членами, которых это решение затронуло.



Он напомнил, что Украине предлагались и другие варианты транзита газа, то есть не только российский, но и украинский президент их отверг. Поэтому он призвал лидеров ЕС уделить должное внимание и срочность этой «беспрецедентной ситуации» от имени всего Евросоюза.



Фицо подсчитал, что односторонняя остановка транзита через Украину в Словакию лишит европейских граждан, бизнес и инфраструктуру десятков миллиардов евро в год, Украина потеряет почти 800 миллионов евро (20,1 миллиарда крон) и возможность импорта газа из Европы. а Словакия потеряет более 400 миллионов евро на транзитных сборах и более миллиарда евро из-за роста цены на этот товар после остановки транзита.



По его словам, Россия потеряет примерно два миллиарда евро, что составляет примерно три процента от всех убытков, нанесенных 27 странам Евросоюза. Более того, Россия может легко разместить этот газ на других рынках, поэтому сумма потерь для России может быть равна нулю.



Украина, которая с февраля 2022 года отражает масштабную военную агрессию России, ранее заявляла, что не планирует продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу через свою трубопроводную сеть с начала нового года. По мнению Киева, платежи за газ помогают России финансировать военную кампанию в Украине. Летом Зеленский заявил, что Киев обсуждает альтернативные варианты, например, транзит азербайджанского газа в Европу.