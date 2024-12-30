Премьер Чехии начал «год решений» с атаки. Он сказал, что Бабиш ассоциируется с инфляцией и страхом

«Доброе утро, Чехия, приближается новый год, который будет годом решений. Решение о том, вернемся ли мы во времена хаоса, пустых жестов и заигрывания с Востоком. Или если мы останемся разумной страной, которая знает, что ее единственное правильное будущее — это быть частью демократического Запада», — говорит Фиала в новогоднем видеоролике, который он опубликовал на сайте www.rokrozhodnuti.cz и в социальных сетях.



«Это напоминает нам о том, с чем в последние годы приходилось сталкиваться не только Чехии — с ковидом, последствиями агрессии российского диктатора Владимира Путина против Украины и высокой инфляцией. Мы пережили самую большую волну пандемии. На востоке Европы Россия развязала разрушительную войну, и инфляция, начатая некомпетентностью Бабиша, подняла цены практически на все», — утверждает премьер-министр в предвыборном видео.



«Трудные времена всегда вызывают у продавцов страх. Были у нас и люди, громко прославлявшие российского диктатора. Некоторые политики и средства массовой информации намеренно начали распространять пессимизм, плохие новости и плохое настроение, преследуя одну цель. Чтобы напугать и отравить как можно больше людей», — говорит Фиала.



Он продолжил рождественское послание, которое он произнес в церкви Св. Штепана, в котором он также призвал горожан не верить различным продавцам страха, распространяющим плохое настроение с целью вызвать в людях зависть, ненависть и сомнения.



«Давайте не будем верить различным продавцам страха», — призвал Фиала в своей рождественской речи.



«Но мы все равно это сделали, мы сделали это вместе с вами благодаря разуму, упорному труду и мужеству», — хвастается Фиала.



iDNES.cz попросил отреагировать на новогоднюю речь бывшего премьер-министра Андорея Бабиша, главу партии SPD Томио Окамуру и депутата Европарламента Катержину Конечну, которых премьер-министр включил в свое видео в число разжигателей страха.



«Нет смысла комментировать отчаянные и смущающие крики несостоявшегося премьер-министра, который провалил то, что намеревался сделать, и которому подавляющее большинство людей больше не доверяет и хочет его ухода. Фиала закончится на выборах в этом году», — ответил Окамура.



Фиала призывает к большей уверенности в себе и гордости



«Я горжусь всеми, кто не поддался страху и не впал в скептицизм. Я уважаю всех, кто показал, что даже в трудные времена они хотят, чтобы Чехия была смелой и верной своим ценностям. Это то, что делает нас частью Запада», — добавляет премьер-министр, добавляя, что это путь к построению гордой, безопасной и процветающей страны.



«Я не хочу, чтобы страной правил страх. Я хочу республику, которая будет полна уверенных и гордых людей, знающих, что мир вокруг нас можно изменить и изменить к лучшему. Это то, во что я верю, это то, к чему я стремлюсь всю свою жизнь, это то, от чего я никогда, никогда не отступлю. Но без вас это будет невозможно», — заявляет Фиала.



Частично он снял видео на вилле Крамаржа и использовал кадры из поездок в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским, в США на встречу с уходящим президентом Джо Байденом и со встречи с Папой Франциском.