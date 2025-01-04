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Полиция требует снятия депутатской неприкосновенности с Окамуры из-за его спектакля с мигрантами на Вацлавской площади

Новости и статьи
7 января 2025
18:00
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Пражские криминалисты во вторник обратились в нижнюю палату парламента с просьбой выдать оппозиционного депутата и председателя SPD Томио Окамуру для уголовного преследования в связи с кампанией его партии с плакатами по подозрению в расизме.
«Надзирающий государственный прокурор сообщил мне, что сегодня он узнал из полицейского досье, что полицейское управление Регионального управления полиции города Праги направило в Палату депутатов Парламента Чешской Республики запрос о выдаче господина Окамуры для уголовного преследования. Это связано с кампанией плакатов», — сказал Лелек во вторник.

По его словам, запрос касается преступления, связанного с разжиганием ненависти к группе людей или ограничением их прав и свобод.

Он сказал, что в данный момент не может сообщить более подробную информацию, поскольку дело еще расследуется. Ни против кого не возбуждено уголовное дело. «Однако полицейское ведомство, видимо, пришло к выводу, что условия для возбуждения уголовного дела имеются, поэтому оно и обратилось с этим запросом», — отметил глава прокуратуры Праги 1, добавив, что полиции не требуется согласие надзирающего прокурора, чтобы пойти на этот шаг.

Окамуре могут быть предъявлены обвинения после того, как депутаты лишат его иммунитета. Если дело дойдет до суда, Окамуре грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы.

«В связи с делом о рекламной кампании SPD этим летом, которое мы расследуем по подозрению в совершении преступления, связанного с разжиганием ненависти к группе людей или ограничением их прав и свобод, отдел экстремизма и терроризма пражской полиции запросил снятие неприкосновенности с депутата Томио Окамуры для уголовного преследования», — подтвердил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

SPD придумала эту противоречивую кампанию после неудачных европейских выборов. На визуальных изображениях, созданных AI, африканец в окровавленной рубашке с ножом изображался как «иностранный доктор», а дети мигрантов и цыган — как курильщики, что сопровождалось лозунгом: «Они велят нам ходить в школу, но нам плевать».

Первый сюжет стал темой предвыборного ролика SPD. Чтобы сделать акцию более заметной, партия сделала баннер размером 10×6 метров и вывесила его на Вацлавской площади. Перед зданием мэрии Праги 1 и городской ратуши она представила это событие как съемки предвыборного ролика.

Эксперты, а также пражский городской советник по культуре и бывший министр юстиции Ймржи Поспишил (TOP 09) назвал эту кампанию расистской. Они подали заявления о возбуждении уголовного дела.
Чехия политика
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