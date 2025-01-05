Украина может рассчитывать на поддержку движения ANO, заявил Гавличек на встрече с послом Украины в Чехии

Гавличек, которого называют возможным премьер-министром после осенних парламентских выборов, назвал свою встречу со Зварычем «очень дружеской». Посол поблагодарил движение ANO за поддержку Украины.





«Я подтвердил, что он может рассчитывать на нее и в будущем. В то же время я выразил пожелание скорейшего прекращения конфликта. Мы также обсудили вопросы делового сотрудничества не только в сфере восстановления Украины», — сказал Гавличек.





Движение ANO неоднократно заявляло о своей поддержке Украины, но в то же время ставило под сомнение некоторые ее позиции. Например, его представители в Европарламенте не голосуют за резолюции в поддержку Украины или прямо выступают против них. В сентябре, например, они выступили за запрет на поставки противопехотных мин в Украину и не явились на голосование по итоговой резолюции, которая отменяла ограничения на обстрел Украиной российской территории из западного оружия.





Движение сдержанно относится к спорным действиям венгерского или словацкого премьер-министра, которые играют на руку российскому агрессору.





Зварыч отметил в социальной сети, что у Украины и Чехии много общих интересов и что двусторонняя торговля растет, достигнув в прошлом году почти 3 миллиардов долларов (72,8 миллиарда крон).





«Укрепление отношений идет на пользу нашим странам и Европе в целом. Я благодарю заместителя председателя Палаты депутатов Карела Гавличека за встречу и дружескую беседу о поддержке Украины и осуждении российской агрессии», — сказал Зварыч.





Гавличек напомнил о встрече в 2019 году, когда он был вице-премьером и вместе с тогдашним главой правительства Андреем Бабишем посетил Киев, где они однозначно выступили против аннексии Крыма.





«Посол очень хорошо осведомлен о движении ANO и ценит, что мы поддерживаем Украину. Я подчеркнул, что мы заинтересованы в немедленном прекращении конфликта, что должно соответствовать интересам Украины. Я заверил его, что наша позиция не изменится. Я твердо верю, что война скоро закончится, ключевой фигурой, несомненно, будет Дональд Трамп», — упомянул Гавличек о личности следующего президента США, который вступит в должность 20 января.





«Я выразил уверенность, что восстановление инфраструктуры Украины будет происходить в том числе и при участии нашей промышленности», — сказал Гавличек.