«Россия больше не сможет нас шантажировать». Премьер Чехии заявил, что страна готова полностью перейти на западную нефть

«Расширение мощности трубопровода TAL завершено, — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) во время посещения Центрального нефтебазы в Нелахозеве.



«Это обеспечит Чехию дополнительными четырьмя миллионами тонн в год, таким образом, можно будет импортировать до восьми миллионов тонн, что полностью покроет потребление страны. Россия больше не сможет шантажировать нас таким образом», — сказал Фиала.



По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), работа была проведена в рекордно короткие сроки. Именно это министерство является 100-процентным владельцем трубопроводного оператора MERO, который осуществил расширение пропускной способности трубопровода TAL за счет собственных финансовых ресурсов. По словам Станюры, общая стоимость работ составила около 1,5 миллиарда чешских крон.



«Нам также пришлось убедить Европейскую комиссию и других акционеров в необходимости проекта», — сказал министр финансов.



В мае 2023 года MERO подписала контракт на реализацию проекта с консорциумом TAL, в котором ей принадлежит пять процентов акций, а к концу года были заключены контракты со всеми поставщиками.



«В мае прошлого года начались технические работы на трубопроводе TAL, и теперь он готов, и в случае кризисной ситуации Чехия сможет полностью снабжаться по западному маршруту», — подчеркнул Станюра.

Генеральный директор MERO Ярослав Пантучек заявил, что расширенный проект под названием TAL-PLUS является одним из самых стратегических в чешском энергетическом секторе за последние годы.



«Мы получили подтверждение от компании TAL, что увеличение мощностей на сегодняшний день достаточно велико, чтобы обеспечить потребности отечественных нефтеперерабатывающих заводов», — сказал он. По его словам, проект будет завершен в первой половине года, когда еще будет завершена сертификация или установка резервных насосов.



«Однако на сегодняшний день мы готовы поставлять нефть в Чехию. Мы не говорим, что завтра нефть перестанет поступать по трубопроводу „Дружба“, но мы говорим, что если это произойдет, то Чехия готова продолжать работу без каких-либо трудностей», — сказал Пантучек.



Чехия ежегодно потребляет около восьми миллионов тонн нефти, примерно половина которой поступает по трубопроводу «Дружба» через Украину, а остальная часть — по трубопроводу IKL из Ингольштадта (Германия) в Кралупы-над-Влтавой. Последний соединен с трубопроводом TAL из Триеста (Италия).

Таким образом, IKL станет магистральным трубопроводом для поставок нефти в Чешскую Республику. В прошлом году компания MERO заменила систему управления трубопроводом и усилила защиту от кибератак.