Правительство Чехии готовит информационную кампанию за 34 миллиона крон. Контракт получила компания сына экс-члена ODS

Канцелярия правительства заключила контракт с компанией Knoworigin, принадлежащей Knowlimits. Компанию возглавляет Ян Видим-младший, сын бывшего члена ODS Яна Видима.





Канцелярия правительства выбрала компанию «на основании решения заказчика о выборе поставщика» в системе динамических закупок, что разрешено Законом о государственных закупках. Компания Knoworigin получила аналогичный контракт на проведение кампании „Deštník proti drahotě“ стоимостью 24 млн чешских крон в 2022 году.





«По этому договору поставщик обязуется предоставить заказчику медиапространство для нужд реализации коммуникационной кампании под названием «Покупка медиапространства для медиакампании «Чешская Республика информирует 2025»», — говорится в документе, который был опубликован 30 декабря прошлого года.





Реклама, на которую правительство планирует потратить 34,3 миллиона чешских крон с НДС, будет размещена на открытых площадках, в Интернете и на радио с января по декабрь этого года. Таким образом, она охватит весь предвыборный период до парламентских выборов, которые, по словам президента Петра Павела, состоятся примерно в середине сентября.





Продвижение патриотизма и альянсов





«В приобретенном медиапространстве мы будем публиковать национальные темы. Они должны освещаться в течение всего года, независимо от того, идет ли речь о выборах или нет. Тем, которые мы хотим затронуть, несколько, но в первую очередь они касаются продвижения конституционных ценностей, таких как свобода, демократия, справедливость, сострадание и верховенство закона, патриотизм и продвижение союзнических связей», — сказала Иржина Новакова, секретарь департамента стратегических государственных коммуникаций при канцелярии правительства.





По ее словам, правительство опирается на Конституцию и стратегию безопасности до 2023 года, в которой подчеркивается обязанность защищать жизненно важные интересы государства и его граждан. «Эффективная и своевременная стратегическая коммуникация может предотвратить реализацию угроз безопасности или смягчить их последствия. Она необходима для сдерживания противников и завоевания союзников. Целью стратегической коммуникации также является содействие пониманию политики в области безопасности и других направлений государственной политики, что способствует укреплению доверия граждан к государству и общественным институтам», — добавила Новакова.





В прошлом году и в 2023 году правительство также проводило кампанию под названием «Чешская Республика информирует». В июле прошлого года оно опубликовало контракт на проведение кампании с компанией Lion Communications на сумму 12,8 млн крон, включая НДС. До этого, в декабре 2023 года, оно заключило контракт с той же компанией на 21,9 млн крон, а в июне 2023 года — на 21 млн крон.





Кампания будет заметной, считает эксперт





Контракт между кабмином и компанией Knoworigin на этот год оценил и маркетинговый стратег Карел Плугарж.





«Правительственная кампания определенно будет заметной и узнаваемой, и целевая группа ее заметит. С точки зрения бюджета и приобретаемого охвата, она будет находиться в диапазоне от малого до среднего, что не является препятствием, учитывая ее цель. Для сравнения, крупнейшим полноэкранным рекламодателем является немецкая сеть, которая в 2023 году потратила на медиа чуть менее 3 миллиардов крон», — сказал он.

«Судя по бюджету и планированию кампании, я считаю, что она действительно направлена на информирование. Чтобы существенно изменить отношение, нужен бюджет в разы больше. Полезно, что правительство заказывает подобные кампании. В современном мире, где страна является одной из стран, вовлеченных в информационную войну, я считаю, что разъяснительные кампании необходимы», — добавил он.





Однако, по его словам, важно, чтобы информационная кампания оставалась аполитичной. «И повышать доверие к институтам, а не к конкретным политикам. Чтобы граждане видели, какие полезные вещи принесло им государство», — заключил Плугарж.





На сайте ceskoinformuje.cz до сих пор размещались сообщения о помощи людям, пострадавшим от наводнений, а также предупреждения о ложных скидках в рождественский период и т. д.





У кампании также есть свои аккаунты в социальных сетях. Страница в Facebook была создана в апреле 2023 года, и на данный момент у нее всего 59 поклонников и 146 подписчиков. Посты на странице, посвященные таким темам, как психиатрическая помощь, вакцинация или субсидии на замену старого котла, набирают лишь единицы «лайков».





В сети X у аккаунта кампании 170 подписчиков. Охват ее постов обычно составляет несколько десятков пользователей, а более успешные посты набирают тысячи просмотров. В Instagram на посты кампании подписаны 190 человек, а опубликовано на данный момент 42.





