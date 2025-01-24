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Премьер Словакии: Демонстрации созываются на основе лжи, иностранные активисты будут выдворены из страны

Новости 420on
26 января 2025
11:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в ответ на пятничные массовые демонстрации за проевропейское направление страны, что они организованы на основе лжи и иностранные участники будут изгнаны из страны.
В дискуссионной радиопрограмме Фицо также отверг призыв организаторов этих гражданских митингов уйти в отставку с поста премьер-министра ради будущего страны. 

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию по всей Словакии в пятницу. Только в Братиславе, по словам организаторов, собралось около 60 000 демонстрантов. Организаторы и оппозиция ранее заявляли, что Фицо злоупотребляет услугами секретных служб и отвлекает внимание от проблем Словакии, неоднократно подвергая сомнению протесты и обвиняя их в попытке переворота.

Фицо утверждает, что правительство не планирует поддерживать выход страны из ЕС. Коллега Фицо по партии и вице-спикер нижней палаты парламента Тибор Гашпар на прошлой неделе допустил такую возможность в будущем. Демонстрации, призванные подтвердить проевропейскую направленность страны, начали созываться гражданскими активистами после декабрьской встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным, чья страна в феврале 2022 года вторглась на территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на крупнейшую демонстрацию пятницы, заявив в сети X, что «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

Фицо заявил, что к организации демонстраций причастна группа из десятков человек из-за рубежа. Он сказал, что список людей, подлежащих высылке, будет подготовлен спецслужбами. Ранее на этой неделе премьер обвинил организаторов демонстраций и оппозицию в попытке переворота в связи с митингами.

Отвечая на текущие проблемы в правящей коалиции, Фицо заявил, что досрочные выборы не являются хорошим решением. Он сказал своим партнерам по коалиции из партий «Голос социал-демократии» (Hlas-SD) и SNS решить внутрипартийные проблемы к марту. В прошлом году три депутата покинули парламентскую фракцию SNS, а в пятницу Hlas-SD исключила из своих рядов двух депутатов. Без голосов этих пяти депутатов правительство больше не сможет претендовать на большинство в нижней палате. Хотя мятежные депутаты и раньше затрудняли правящим партиям продвижение некоторых предложений в палате, они не поддержали предложения оппозиции.
Словакия протест премьер министр Россия
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