Растет поддержка предложения Чехии об ограничении передвижения российских дипломатов

«Сейчас состоялся рабочий завтрак, посвященный диверсиям, которые Россия совершает по всей Европе, и там прозвучала поддержка нашего предложения, мы не одиноки в этом, я думаю, нам удается укрепить нашу коалицию», — сказал министр иностранных дел Ян Липавский. — «Я пытаюсь заручиться поддержкой других стран. Речь идет о терпеливой работе и настойчивости».





Европейский союз сейчас работает над созданием 16-го пакета санкций против России, которая начала вторжение в Украину почти три года назад. 15-й пакет был одобрен в декабре прошлого года. Пока неясно, что именно будет включено в новый пакет ограничений, но Липавский сообщил, что польское председательство также поддержало инициативу Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов. Прага продвигает его уже более года, и глава чешской дипломатии считает, что это может стать одним из способов защиты от гибридных атак со стороны Москвы.



Министры ЕС также обсудят сегодня вопрос о продлении экономических санкций против России. «Я верю, что политические переговоры будут успешными, есть определенные сигналы, что это возможно», — говорит Липавский.



Еще одной темой обсуждения станет ситуация на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Министры могут достичь политического соглашения об ослаблении санкций против этой страны. «Мы будем поддерживать конструктивный подход к Сирии, мы следим за новым режимом, ему нужно дать шанс, — утверждает он. — Мы увидим, какие предложения окажутся на столе, но я думаю, что с точки зрения восстановления страны и гуманитарной помощи это хороший способ проверить новый режим».



ЕС готовится к постепенной отмене санкций против Сирии после того, как многолетний режим президента Башара Асада пал в декабре после молниеносного наступления повстанцев, а к власти пришла новая переходная администрация, обещающая всеобъемлющее управление. На отмене антисирийских санкций настаивали, в частности, Германия, Италия и Франция.