Они просто не явились. Попытка отправить в отставку правительство Фицо провалилась

Председательствующий Тибор Гашпар (Směr) заявил, что парламент не смог собрать кворум, и отложил начало внеочередного заседания до среды.



Скорее всего, депутаты от правительства и далее примут ту же тактику, и заседание по отставке правительства Фицо вообще не состоится.



Оппозиция пыталась вынести вотум недоверия правительству Фицо на прошлой неделе, но премьер-министр попросил провести заседание в тайном режиме, без участия общественности и СМИ. Такое произошло впервые в истории независимой Словацкой Республики. Оппозиция не согласилась с секретностью, и по ее предложению во вторник должно было состояться новое заседание. Однако оно даже не началось.





«Правящая коалиция и Роберт Фицо явно боятся обсуждать свои собственные неудачи. Они сорвали последний вотум недоверия правительству, злоупотребили услугами спецслужб и теперь не явились на работу. Они будут говорить о дорогостоящей ситуации, о крахе системы здравоохранения, о нашей неспособности привлечь средства ЕС, о разрушающейся инфраструктуре», — сказал Шимечка журналистам.



На прошлой неделе на секретном совещании Фицо зачитал доклад Словацкой информационной службы (SIS) о попытках дестабилизировать ситуацию в Словакии.





«Словацкая оппозиция готовится к организации майдана. Она собирается занять правительственные здания, препятствовать осуществлению государственной власти и сотрудничать с иностранными государствами», — заявил Фицо, который предупредил о возможности государственного переворота и созвал с этой целью совет государственной безопасности в прошлый четверг.



В пятницу по всей стране прошли массовые антиправительственные демонстрации в поддержку проевропейского курса страны, но без насилия. Отвечая на протесты в субботу, Фицо заявил, что они были организованы на основе лжи и что иностранные участники будут высланы из страны в ближайшие дни. Однако до сих пор этого не произошло.



Фицо сталкивается с нестабильностью в правящей коалиции: несколько членов партии «Голос» и Словацкой национальной партии не всегда голосуют вместе с коалицией. Февральская парламентская сессия покажет, сохранит ли правительство Фицо большинство.