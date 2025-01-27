Это был не Киев. Украинское посольство предположило, что словацкий кадастр атаковали россияне

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие словацкие чиновники ранее предположили, что атакой могли руководить из Украины. Посольство этой страны призвало словацких чиновников проявлять сдержанность в ожидании расследования этого дела, заявив, что украинские власти хотят сотрудничать со Словакией в процессе следствия.



«Мы считаем целесообразным задействовать механизмы международного сотрудничества через Европол и Евроюст», — говорится в сообщении посольства в Братиславе в Facebook.



По мнению Украины, одной из главных особенностей подобных кибератак является возможность использования серверов, расположенных на территории другого государства, для маскировки реального источника атак, что затрудняет их расследование и создает иллюзию, что атака была инициирована из другой страны.





Посольство не исключило возможности того, что в кибератаке на словацкий кадастр могла быть использована информационно-коммуникационная инфраструктура, расположенная на временно оккупированных территориях, и заявило, что считает любые заявления о возможной причастности Украины к кибератаке на словацкий кадастр необоснованными и принципиально неприемлемыми до завершения расследования словацкими властями.



Украинские дипломаты выразили сожаление, что пострадала Словакия, и напомнили, что Украина сталкивалась с подобными атаками со стороны российских спецслужб.



«Сегодня мы имеем достоверную информацию о том, что деятельность многих киберпреступников, которые специализируются на использовании программ-вымогателей для атак на западные страны, координируется и поддерживается российской разведкой и правоохранительными органами, которые обеспечивают этим преступникам прикрытие и защиту от преследования», — добавили в посольстве и напомнили о подобных нападениях в прошлом: «Известно, что Словакия уже сталкивалась с кибератакой типа DDoS. Она произошла 28 марта 2023 года, когда сайты ключевых государственных учреждений Словакии были взломаны хакерами после решения Словацкой Республики передать Украине свои истребители МиГ-29. Эта атака была организована российскими хакерами».