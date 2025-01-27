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Это был не Киев. Украинское посольство предположило, что словацкий кадастр атаковали россияне

Новости и статьи
28 января 2025
18:00
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Посольство Украины в Словакии выступило с заявлением, в котором решительно отрицает причастность Киева к недавней кибератаке на словацкий земельный кадастр. Украинская сторона предположила, что атака могла быть проведена российскими хакерами с временно оккупированной территории.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие словацкие чиновники ранее предположили, что атакой могли руководить из Украины. Посольство этой страны призвало словацких чиновников проявлять сдержанность в ожидании расследования этого дела, заявив, что украинские власти хотят сотрудничать со Словакией в процессе следствия.

«Мы считаем целесообразным задействовать механизмы международного сотрудничества через Европол и Евроюст», — говорится в сообщении посольства в Братиславе в Facebook.

По мнению Украины, одной из главных особенностей подобных кибератак является возможность использования серверов, расположенных на территории другого государства, для маскировки реального источника атак, что затрудняет их расследование и создает иллюзию, что атака была инициирована из другой страны.

Посольство не исключило возможности того, что в кибератаке на словацкий кадастр могла быть использована информационно-коммуникационная инфраструктура, расположенная на временно оккупированных территориях, и заявило, что считает любые заявления о возможной причастности Украины к кибератаке на словацкий кадастр необоснованными и принципиально неприемлемыми до завершения расследования словацкими властями.

Украинские дипломаты выразили сожаление, что пострадала Словакия, и напомнили, что Украина сталкивалась с подобными атаками со стороны российских спецслужб.

«Сегодня мы имеем достоверную информацию о том, что деятельность многих киберпреступников, которые специализируются на использовании программ-вымогателей для атак на западные страны, координируется и поддерживается российской разведкой и правоохранительными органами, которые обеспечивают этим преступникам прикрытие и защиту от преследования», — добавили в посольстве и напомнили о подобных нападениях в прошлом:  «Известно, что Словакия уже сталкивалась с кибератакой типа DDoS. Она произошла 28 марта 2023 года, когда сайты ключевых государственных учреждений Словакии были взломаны хакерами после решения Словацкой Республики передать Украине свои истребители МиГ-29. Эта атака была организована российскими хакерами».
Украина Словакия
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