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Ссорам Фицо с Зеленским нет конца

Новости и статьи
29 января 2025
15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо предпочитает Москву Соединенным Штатам, президент которых Дональд Трамп хочет значительно увеличить импорт американского сжиженного природного газа в Европу. Об этом Зеленский написал, в частности, и на словацком языке в сети X, добавив, что за американский газ платят деньгами, а за российский — независимостью и суверенитетом.
Он снова ответил Фицо, который критикует Украину за то, что она прерывает поток российского газа через свою территорию, и, кроме того, назвал Зеленского «врагом».

«На заметку нынешнему премьер-министру Словакии», — начал свой пост Зеленский, напомнив, что около недели назад Трамп подписал указ, который позволит значительно увеличить экспорт сжиженного газа из США, в том числе в Европу.

«За американский сжиженный газ достаточно платить деньгами, но за российский газ нужно платить не только деньгами, но и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе уже прошли через это и решили сохранить свою независимость и суверенитет», — сказал далее президент, — «но не господин Фицо».

По его словам, Фицо предпочитает Москву Америке и другим партнерам, которые могли бы поставлять газ в его страну на коммерческих условиях. «Это его ошибка. Все мы в Европе должны быть благоразумны и развивать отношения, которые укрепляют наши нации», — заключил украинский президент.

Пост появился всего через несколько часов после того, как Фицо назвал Зеленского врагом.

«Наш враг — Зеленский, Зеленский создал проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии», — говорит Фицо, который в конце декабря посетил Владимира Путина непосредственно в Кремле, на заседании экономического комитета словацкого парламента.

Министерство иностранных дел Украины также прокомментировало термин «враг», заявив что Фицо попал под влияние российской пропаганды.

«Роберт Фицо и некоторые словацкие депутаты были отравлены российской пропагандой, перестали различать черное и белое и теперь начали называть лидеров соседних дружественных демократий врагами», — говорится в заявлении министерства.

Зеленский заявил в субботу, что Украина готова поставлять в Европу газ из Азербайджана. Однако в этом случае, скорее всего, это будет снова российский газ, предупреждают эксперты.

Но Фицо это тоже не нравится, он считает, что поставки «нереальны».

«Что еще остается господину Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни одного проекта нет на столе. Он снова пускает пузыри, потому что думает, что этот же пузырь освободит его от принятия жестких решений», — утверждает Фицо, который ранее угрожал, что если украинцы продолжат блокировать российский газ, Словакия заберет пособия у украинских беженцев или прекратит поставки электроэнергии в Украину. Подвергшаяся агрессии  страна отчаянно нуждается в этом из-за российских оккупантов, разрушающих инфраструктуру Украины.

Однако угроза отключить электричество ни к чему не привела, так как Польша заявила, что готова заместить словацкое электричество из своих собственных ресурсов.
Словакия Украина президент
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