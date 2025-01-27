Ссорам Фицо с Зеленским нет конца



До відома теперішнього Прем’єр-міністра Словаччини.



Кілька днів тому Президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2025

«На заметку нынешнему премьер-министру Словакии», — начал свой пост Зеленский, напомнив, что около недели назад Трамп подписал указ, который позволит значительно увеличить экспорт сжиженного газа из США, в том числе в Европу.



«За американский сжиженный газ достаточно платить деньгами, но за российский газ нужно платить не только деньгами, но и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе уже прошли через это и решили сохранить свою независимость и суверенитет», — сказал далее президент, — «но не господин Фицо».



По его словам, Фицо предпочитает Москву Америке и другим партнерам, которые могли бы поставлять газ в его страну на коммерческих условиях. «Это его ошибка. Все мы в Европе должны быть благоразумны и развивать отношения, которые укрепляют наши нации», — заключил украинский президент.



Он снова ответил Фицо, который критикует Украину за то, что она прерывает поток российского газа через свою территорию, и, кроме того, назвал Зеленского «врагом».«На заметку нынешнему премьер-министру Словакии», — начал свой пост Зеленский, напомнив, что около недели назад Трамп подписал указ, который позволит значительно увеличить экспорт сжиженного газа из США, в том числе в Европу.«За американский сжиженный газ достаточно платить деньгами, но за российский газ нужно платить не только деньгами, но и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе уже прошли через это и решили сохранить свою независимость и суверенитет», — сказал далее президент, — «но не господин Фицо».По его словам, Фицо предпочитает Москву Америке и другим партнерам, которые могли бы поставлять газ в его страну на коммерческих условиях. «Это его ошибка. Все мы в Европе должны быть благоразумны и развивать отношения, которые укрепляют наши нации», — заключил украинский президент.

Пост появился всего через несколько часов после того, как Фицо назвал Зеленского врагом.



«Наш враг — Зеленский, Зеленский создал проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии», — говорит Фицо, который в конце декабря посетил Владимира Путина непосредственно в Кремле, на заседании экономического комитета словацкого парламента.



Министерство иностранных дел Украины также прокомментировало термин «враг», заявив что Фицо попал под влияние российской пропаганды.



«Роберт Фицо и некоторые словацкие депутаты были отравлены российской пропагандой, перестали различать черное и белое и теперь начали называть лидеров соседних дружественных демократий врагами», — говорится в заявлении министерства.



Зеленский заявил в субботу, что Украина готова поставлять в Европу газ из Азербайджана. Однако в этом случае, скорее всего, это будет снова российский газ, предупреждают эксперты.



Но Фицо это тоже не нравится, он считает, что поставки «нереальны».



«Что еще остается господину Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни одного проекта нет на столе. Он снова пускает пузыри, потому что думает, что этот же пузырь освободит его от принятия жестких решений», — утверждает Фицо, который ранее угрожал, что если украинцы продолжат блокировать российский газ, Словакия заберет пособия у украинских беженцев или прекратит поставки электроэнергии в Украину. Подвергшаяся агрессии страна отчаянно нуждается в этом из-за российских оккупантов, разрушающих инфраструктуру Украины.



Однако угроза отключить электричество ни к чему не привела, так как Польша заявила, что готова заместить словацкое электричество из своих собственных ресурсов.