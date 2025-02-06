Липавский: Американские компании поддержали Чехию в стремлении к нулевым ограничениям на экспорт чипов для ИИ
7 февраля 2025
22:00
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Ведущие технологические фирмы США поддержали Чешскую Республику в ее стремлении к отсутствию ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил об этом в сети X после встречи с представителями компаний в Вашингтоне сегодня.
Соединенные Штаты хотят, чтобы высокотехнологичные разработки оставались вне досягаемости России и Китая. По данным Bloomberg, правила затронут и Чехию, в то время как западная часть Европейского союза будет иметь более мягкие условия, которые Европейская комиссия раскритиковала в своем заявлении.
Липавский ранее рассказал Seznam Zprávy, что Чехия будет апеллировать к Соединенным Штатам как страна, для которой не должно существовать ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта. Он хочет убедить технологические компании в этом во время своего визита.
«Действия предыдущей администрации по разделению союзников на две категории в отношении экспорта чипов подрывают усилия по сохранению передовых технологий в руках свободного мира. Именно поэтому сегодня утром я провел переговоры с представителями ведущих технологических компаний США, которые однозначно поддержали нас», — сказал глава чешской дипломатии.
Липавский провел переговоры с представителями Oracle, NVidia, Amazon Web Services и IBM.
Липавский ранее рассказал Seznam Zprávy, что Чехия будет апеллировать к Соединенным Штатам как страна, для которой не должно существовать ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта. Он хочет убедить технологические компании в этом во время своего визита.
«Действия предыдущей администрации по разделению союзников на две категории в отношении экспорта чипов подрывают усилия по сохранению передовых технологий в руках свободного мира. Именно поэтому сегодня утром я провел переговоры с представителями ведущих технологических компаний США, которые однозначно поддержали нас», — сказал глава чешской дипломатии.
Липавский провел переговоры с представителями Oracle, NVidia, Amazon Web Services и IBM.
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