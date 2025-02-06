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Трамп: «Я разговаривал с Путиным. Он не хочет, чтобы люди умирали»

Новости 420on
9 февраля 2025
11:00
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post в субботу, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он сказал, что у них хорошие отношения, и Путин хочет, чтобы люди в Украине перестали умирать.
Президент США отказался сообщить, сколько раз Трамп разговаривал с Путиным после своего переизбрания. «Я бы предпочел этого не говорить», — просто сказал он.

Однако в интервью New York Post он заявил, что, по его мнению, Путин хочет, чтобы люди на Украине перестали умирать.

«Все эти погибшие люди». Молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона, и умирают ни за что», — сказал он о погибших, не уточнив, откуда взялась его цифра о количестве жертв, и не упомянув, что причиной стало российское вторжение в Украину.

Трамп в очередной раз напомнил, что войны бы не было, если бы он был президентом в 2022 году. «У меня хорошие отношения с Путиным», — сказал Трамп. «Байден был позором для нашей страны», — добавил он.

В интервью он также заявил, что война — это плохо, и что у него есть конкретный план, как с ней покончить. «Давайте начнем эти встречи», — обратился он затем к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу. «Каждый день умирают люди». Убивают молодых, красивых солдат. Молодые люди, как мои сыновья. С обеих сторон», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «не может подтвердить или опровергнуть» сообщения о разговоре Трампа с Путиным, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Трампом до того, как Трамп встретится с Путиным. Есть предположения, что это может произойти в ближайшие недели. На следующей неделе Зеленский встретится в Мюнхене с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом.
США война Украина Россия Путин
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