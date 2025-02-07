Скандал между Чехией и Россией: Липавский вызывает посла из-за угроз Медведева сенатору

Vyhrožují. Vyhrožují zas a znovu. Rusové se nezměnili.



Bývalý ruský prezident Medveděv přeje naší senátorce Miroslavě Němcové smrt. Nazval ji zdegenerovanou evropskou kreaturou a chce, aby nad naší zemí zavládly krvavé vichry nového pražského jara.



Ale nenecháme se zastrašit.… pic.twitter.com/Pg9p25vX1p — ODS (@ODScz) February 3, 2025

«Сегодня чешская дипломатия передала российской стороне ноту протеста против возмутительных высказываний Дмитрия Медведева в адрес чешского сенатора Мирославы Немцовой. Мы призвали Российскую Федерацию прекратить информационную войну против нашей страны. Чешская Республика не будет запугана», — заявил министр Липавский.Женщина подвергается угрозам из-за фейкового поста в сети X, призывающего к возобновлению блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев пожелал ей погибнуть, назвав ее, среди прочего, «дегенеративной тварью».На прошлой неделе Липавский уже заявил, что Россия использует ложь в информационной войне. «Ложь, грубость и угрозы — вот образ России сегодня. Позор», — написал он на сайте X.Немцова назвала пост фейком и заявила, что ее не запугать. По данным информационного агентства ТАСС, российские власти хотят проверить подлинность поста.«Данный факт будет должным образом рассмотрен Следственным комитетом Российской Федерации», — говорится в сообщении российского государственного агентства.Премьер-министр Чехии Петр Фиала, председатель Сената Милош Выстрчил и другие государственные политики также выразили поддержку чешскому сенатору. Ранее они осудили угрозы Москвы.