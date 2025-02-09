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Чешские СМИ: Трамп считает, что Украина однажды может стать российской

Новости и статьи
11 февраля 2025
19:30
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По данным AFP, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News упомянул, что Украина однажды может стать российской. Он хочет получить от нее редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов (12,2 триллиона чешских крон), чтобы США могли восполнить свою поддержку стране, которая уже три года сопротивляется российской агрессии. Однако, согласно сайту Министерства обороны США, на сегодняшний день помощь США Украине в области безопасности составляет 67 миллиардов долларов (1,6 триллиона чешских крон).
«Они [украинцы] могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать», — сказал Трамп в интервью перед ожидаемой встречей вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп также дал понять, что хочет получить компенсацию за помощь, которую США оказали Украине. «У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных [металлов], нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украину]», — заявил Трамп.

Он отметил, что Киев не имеет ничего против. «Они в принципе согласились на это, так что по крайней мере мы не чувствуем себя глупо». В понедельник Трамп также подтвердил, что вскоре отправит в Украину своего специального посланника Кита Келлога, чтобы подготовить предложение по прекращению боевых действий.

Несколько дней назад Зеленский не стал полностью отвергать требование Трампа о предоставлении Украиной драгоценных металлов, но в интервью Reuters он сказал, что не хочет отдавать природные ресурсы, а стремится к «взаимовыгодному партнерству».

Новый президент США повторяет, что его первоочередной задачей является быстрое прекращение конфликта, в то время как Зеленский утверждает, что любая сделка без твердых гарантий безопасности, таких как членство Украины в НАТО или размещение международных миротворцев на ее территории, даст России время подготовиться к новому тотальному вторжению.
США Украина политика
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