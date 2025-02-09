Чешские СМИ: Трамп считает, что Украина однажды может стать российской

«Они [украинцы] могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать», — сказал Трамп в интервью перед ожидаемой встречей вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Трамп также дал понять, что хочет получить компенсацию за помощь, которую США оказали Украине. «У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных [металлов], нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украину]», — заявил Трамп.



Он отметил, что Киев не имеет ничего против. «Они в принципе согласились на это, так что по крайней мере мы не чувствуем себя глупо». В понедельник Трамп также подтвердил, что вскоре отправит в Украину своего специального посланника Кита Келлога, чтобы подготовить предложение по прекращению боевых действий.



Несколько дней назад Зеленский не стал полностью отвергать требование Трампа о предоставлении Украиной драгоценных металлов, но в интервью Reuters он сказал, что не хочет отдавать природные ресурсы, а стремится к «взаимовыгодному партнерству».



Новый президент США повторяет, что его первоочередной задачей является быстрое прекращение конфликта, в то время как Зеленский утверждает, что любая сделка без твердых гарантий безопасности, таких как членство Украины в НАТО или размещение международных миротворцев на ее территории, даст России время подготовиться к новому тотальному вторжению.