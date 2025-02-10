Петр Павел: разница в политике между Чехией и Словакией не должна приводить к эмоциям по отношению ко всей стране

«Мы говорили о том, что наши взаимоотношения сейчас вступают в фазу, которая переходит от оценки мнения отдельных политиков к возможным негативным мнениям в отношении всей нации, всей страны. С обеих сторон мы считаем это вредным, потому что разница во взглядах на некоторые аспекты внешней политики и политики безопасности не должна переходить в эмоции по отношению ко всей стране», — сказал Павел.



Канцелярия президента Словакии заявила, что главы обоих государств видят возможности для улучшения чешско-словацких отношений. «Я сожалею, что словацко-чешские отношения на политическом уровне сегодня не идеальны, и мы должны сделать все, чтобы вернуть их к высококлассным и долгосрочным отношениям между двумя братскими народами», — сказал Пеллегрини.



Президенты рассматривают Славковский формат, в котором также участвует Австрия, как хорошую возможность для дискуссии об улучшении политических отношений. Они встретятся в Славковском замке под Брно 5 марта. По словам Павела, страны должны сохранить за собой право выражать свое мнение по поводу того, как они относятся к внешней политике. «Но это не обязательно должно приводить к обобщениям или даже насмешкам, потому что это, конечно, не пойдет на пользу нашим отношениям», — сказал Павел.



В марте прошлого года чешское правительство приостановило чешско-словацкие межправительственные консультации из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики. В основном они проявились в отношении Украины. Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин. Причина — текущая внешнеполитическая деятельность словацкого правительства во главе с Робертом Фицо, например, его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.