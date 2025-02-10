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Зеленский: Я предложу Путину прямой обмен территориями

Новости 420on
12 февраля 2025
12:30
843
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся организовать переговоры о прекращении огня с российским диктатором Владимиром Путиным, то он предложит Москве прямой обмен территории, контролируемой украинцами в Курской области России, на оккупированную Россией территорию на востоке Украины.
Об этом Зеленский заявил в интервью британской газете The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, добавив, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территории Украина потребует взамен. «Я не знаю, посмотрим. Все наши территории важны, приоритетов нет», — добавил украинский президент в интервью.

Ряд экспертов в прошлом предупреждали, что Курская область может стать тузом в рукаве Украины в любых переговорах. Украинцы начали вторжение в Курскую область в начале августа и на момент своего наибольшего успеха контролировали более 1 250 квадратных километров. Сейчас эта территория вдвое меньше, и русским помогают оттеснить украинцев более 10 000 северокорейских военнослужащих.
С другой стороны, русские занимают около 20% украинской территории, включая большую часть Донецкой и Луганской областей и весь Крымский полуостров.

Зеленский ранее заявлял, что готов согласиться на прямые переговоры с российским президентом Путиным. Однако украинский президент заявил, что в переговорах будут участвовать и другие участники.

Путин отказался от переговоров с Зеленским. Кремль пытается приуменьшить его роль, например, заявляя, что он не является легитимным президентом Украины, поскольку его полномочия якобы истекли. Однако Украина находится в состоянии войны, и по украинской конституции президентские выборы не могут быть проведены, поэтому Зеленский будет президентом до тех пор, пока его не сменит новый президент.

В ответ Кремль также отозвал указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 года, который делает невозможными дипломатические переговоры между украинскими чиновниками и Путиным. Это произошло вскоре после того, как Россия незаконно аннексировала четыре украинских региона, которые она даже не полностью контролирует: Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Россия уже давно требует от Украины постоянного нейтралитета, резкого сокращения численности армии и военной техники и отказа от вступления в НАТО. В то же время российский диктатор хочет, чтобы Украина вывела войска из четырех вышеупомянутых украинских регионов, которые россияне незаконно аннексировали. Украина отказывается это делать и, напротив, хочет, чтобы русские ушли с ее территории.

Однако президент Украины ранее заявлял, что готов заключить мир, даже если русские продолжат оккупировать украинскую территорию. Впоследствии он хочет добиться освобождения дипломатическим путем.
Чехия Украина война Россия Путин президент США
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