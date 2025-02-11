Трамп полтора часа разговаривал по телефону с Путиным о прекращении войны в Украине. И потом сразу же позвонил Зеленскому
12 февраля 2025
20:30
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Президент США Дональд Трамп объявил, что поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным о начале переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, они договорились о встрече. Впоследствии Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Трамп рассказал Reuters, что в среду он полтора часа говорил с Путиным о немедленном начале переговоров по прекращению войны в Украине. В своей социальной сети Truth Social он добавил, что они с главой Кремля договорились посетить страны друг друга.
«Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры — и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о переговорах, что я и сделаю прямо сейчас», — сказал Трамп.
Звонок из США был подтвержден офисом президента Украины. Два президента беседовали в течение часа.
Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что разговор прошел очень хорошо. «Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но самое главное — предстоящую в пятницу встречу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты встречи будут положительными», — сказал Трамп.
По данным CNN , Трамп уточнил, что делегировал переговоры о прекращении войны в Украине «госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу», который является посланником Трампа на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между двумя государственными деятелями на брифинге, сообщает ТАСС .
«Президент Путин и президент США Дональд Трамп завершили свой телефонный разговор совсем недавно», — сказал Песков. «Это был очень долгий телефонный разговор, он длился почти полтора часа», — добавил он. По его словам, Путин поддержал идею Трампа о том, что «пришло время начать работать вместе».
В этом контексте президент США заявил, что в ходе «долгого и очень продуктивного телефонного разговора» с Путиным он обсудил «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы», сообщает CNN.
Трамп также заявил, что они с Путиным договорились о том, что хотят остановить гибель «миллионов людей» в войне между Россией и Украиной. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, в том числе посещать страны друг друга».
«В последние недели президент Трамп неоднократно заявлял, что планирует поговорить с российским президентом. Американский лидер уделяет пристальное внимание конфликту в Украине и выразил желание помочь его прекратить», — прокомментировало разговор двух государственных деятелей информационное агентство ТАСС.
За несколько часов до телефонного разговора Трампа с Путиным министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам, что освобождение всей оккупированной Россией украинской территории является нереалистичной целью. Это произошло в среду во время заседания Контактной группы по Украине в Брюсселе, на котором также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров. Это была первая встреча группы при новой администрации Трампа.
«Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры — и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о переговорах, что я и сделаю прямо сейчас», — сказал Трамп.
Звонок из США был подтвержден офисом президента Украины. Два президента беседовали в течение часа.
Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что разговор прошел очень хорошо. «Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но самое главное — предстоящую в пятницу встречу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты встречи будут положительными», — сказал Трамп.
По данным CNN , Трамп уточнил, что делегировал переговоры о прекращении войны в Украине «госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу», который является посланником Трампа на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между двумя государственными деятелями на брифинге, сообщает ТАСС .
«Президент Путин и президент США Дональд Трамп завершили свой телефонный разговор совсем недавно», — сказал Песков. «Это был очень долгий телефонный разговор, он длился почти полтора часа», — добавил он. По его словам, Путин поддержал идею Трампа о том, что «пришло время начать работать вместе».
В этом контексте президент США заявил, что в ходе «долгого и очень продуктивного телефонного разговора» с Путиным он обсудил «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы», сообщает CNN.
Трамп также заявил, что они с Путиным договорились о том, что хотят остановить гибель «миллионов людей» в войне между Россией и Украиной. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, в том числе посещать страны друг друга».
«В последние недели президент Трамп неоднократно заявлял, что планирует поговорить с российским президентом. Американский лидер уделяет пристальное внимание конфликту в Украине и выразил желание помочь его прекратить», — прокомментировало разговор двух государственных деятелей информационное агентство ТАСС.
За несколько часов до телефонного разговора Трампа с Путиным министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам, что освобождение всей оккупированной Россией украинской территории является нереалистичной целью. Это произошло в среду во время заседания Контактной группы по Украине в Брюсселе, на котором также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров. Это была первая встреча группы при новой администрации Трампа.
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