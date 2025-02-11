Палата депутатов передала Томио Окамуру для судебного разбирательства

«По этому вопросу сказано уже достаточно. На самом деле мы ведем дискуссию о свободе слова. Речь идет не обо мне, а о том, что можно говорить и как, на что можно указывать. Вот о чем идет речь. Свобода слова сегодня находится под угрозой в западном мире», — заявил Окамура в Палате депутатов, принеся с собой большой плакат с лозунгом «Я не откажусь», который он использует в своей кампании уже несколько недель. Он сказал, что это политический процесс.



За Окамурой последовали другие депутаты от SPD, которые также говорили о цензуре, угрозе нелегальной миграции и защищали своего лидера.



После примерно четырехчасовых дебатов депутаты проголосовали за передачу Окамуры для судебного преследования. За это проголосовал 81 депутат от правящих партий и Пиратов. Депутаты от SPD и ANO были против. Никто не воздержался.



Старший брат лидера SPD Хаято Окамура, представляющий в Палате депутатов цвета коалиционной Народной партии, заранее заявил, что не будет принимать участие в голосовании по вопросу о выдаче Томио Окамуры. «Я глубоко не согласен с политикой SPD, направленной на искусственное нагнетание страха в умах людей и лишение их возможности здраво мыслить и голосовать. Но я сам, поскольку он является моим братом и младше на шесть лет, помню, как он родился, и видел его младенцем в колыбели, поэтому я покину палату и не буду голосовать. Давайте оставаться людьми даже в политике», — обосновал свою позицию Хаято Окамура.



Председатель парламентского клуба SPD Радим Фиала впоследствии выразил свое недовольство результатами голосования. «Начинается новая эра политической криминализации, и вы стоите у ее истоков. Это неправильно, это конец демократии, и в конце концов она вас съест», — сказал он законодателям коалиции.



В начале января полиция Праги обратилась в Палату депутатов с просьбой выдать Окамуру для уголовного преследования по подозрению в разжигании ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод. Поводом для этого послужили плакаты, использовавшиеся в кампании SPD на региональных выборах в прошлом году, на которых один из визуальных образов, созданных AI, изображал среди прочего африканца в окровавленной рубашке, держащего нож, как «импортного доктора» и предостерегал от мигрантов. Плакаты были размещены на Вацлавской площади в Праге.