Действия Трампа — это холодный душ, Украина воспринимает их как предательство

Об этом свидетельствуют комментарии и ряд западных статей с критикой действий Белого дома, взятых из The Telegraph или Politics. В них упоминается заявление Европейской комиссии о том, что Европа должна быть вовлечена в переговоры. Трамп также разговаривал с Зеленским в среду.



«Дональд Трамп наконец-то нарушил неписаное табу американской политики последних трех лет, пообщавшись в среду, 12 февраля, с кремлевским „хозяином“ Владимиром Путиным. Теперь уже неважно, будет ли это их первая беседа с глазу на глаз после победы Трампа на последних выборах. Важно то, что это точно не последний подобный контакт, и никто больше не будет держать в секрете российско-американские переговоры», — пишет «Европейская правда».





«Хорошо известно, что администрация Джо Байдена — несмотря на то, что ее можно справедливо критиковать по поводу военной помощи Украине — твердо придерживалась принципа, что решение о начале мирных переговоров с Россией должен принимать Киев, Байден и его команда постоянно подчеркивали, что украинская сторона должна войти в этот процесс с максимально сильной позицией. Предыдущая администрация считала принцип не вести переговоры без Украины незыблемым. Все контакты с россиянами по украинскому вопросу всегда предварялись консультациями с украинской стороной, чтобы согласовать позицию с Киевом. Оба принципа были разрушены 12 февраля. Трамп установил новую реальность, в которой Украина стремительно теряет свою субъектность», — пишет издание.





Газета отмечает, что Трамп говорил сначала с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским, и его разговор с Путиным был более продолжительным: «Что еще более важно, ... разговор резко расходился с позицией Украины по ряду ключевых вопросов». Как отмечает «Украинская правда», теперь Украина не может повлиять на сроки проведения переговоров. Трамп просто поставил Зеленского перед фактом, что переговорный процесс начался, и Украина вступила в него не с позиции силы.





Трагический момент предательства





The Kyiv Post напомнила, что беседа с Путиным длилась около 90 минут, а с Зеленским — час; кроме того, Трамп не скрывал своих положительных эмоций от встречи с кремлевским правителем. «Оба президента пригласили друг друга в гости. Трамп не признает, что Путин — военный преступник, что есть ордер на его арест. Мы делаем вид, что жизнь продолжается, а Володя и Дональд — друзья, именно такой образ хочет показать Трамп», — сказал Богдан Нагайло, главный редактор газеты Kyiv Post.





«Украинский президент должен делать вид, что он счастлив, что дело продвигается, но он не был предупрежден и не участвовал в предварительных долгих обсуждениях, которые вел Трамп. Это выглядит как предательство», — сказал Нагайло.





Он упомянул предыдущие заявления Вашингтона о том, что Украина не может рассчитывать на возвращение к границам, существовавшим до 2014 года, и что глава Пентагона заявил, что Европа больше не является приоритетом для США, а приоритетом является Азиатско-Тихоокеанский регион.





В этом контексте информационное агентство Unian указывает на высказывания Трампа на брифинге в Овальном кабинете, где он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, является ли Украина равноправным участником мирного процесса. «Это интересный вопрос. Я думаю, им придется заключить мир. Это не очень хорошая война, людей убивают, им придется заключить сделку», — сказал Трамп.