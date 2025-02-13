Российский посол пришел в здание правительства, когда там заседал кабинет Фицо. Якобы он ошибся
14 февраля 2025
18:00
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Словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (SaS) отметила, что российский посол в Словакии Игорь Братчиков также присутствовал на заседании кабинета премьер-министра Роберта Фицо в среду. Позже в правительственной канцелярии уточнили, что посол просто ошибся зданием.
Однако партия SaS задается вопросом, не является ли это совпадением. «Поступили ли последние ноты нашему правительству непосредственно из Кремля? Или российский посол играет роль посредника для корреспондентов из коалиционных партий?» спрашивает оппозиционная партия в Facebook.
По данным информационного агентства SITA, пресс-секретарь канцелярии словацкого правительства Александр Ковач позже сообщил, что российский посол встретился с руководителем протокола. «Речь идет о поездке премьер-министра в Россию. Она запланирована на 9 мая», — сказал пресс-секретарь, добавив, что Братчиков просто перепутал здания.
Братчиков является послом Российской Федерации в Словакии с 2020 года, когда он сменил Алексея Федотова.
Премьер-министр Фицо посетил президента России Владимира Путина в Москве в декабре. По возвращении из Москвы и после прекращения транзита российского газа через Украину в Словакию он неоднократно обрушивался на президента Украины Владимира Зеленского.
Он обвинил его в нанесении ущерба Словакии и всему Европейскому союзу.
Премьер-министр Словакии призвал прекратить боевые действия в Украине, чтобы «взаимное убийство славян» не продолжалось. В своем заявлении на Facebook в четверг он защищал вторжение России в Украину, заявив, что, хотя это и было нарушением международного права, «у России были серьезные соображения по безопасности для таких действий».
Фицо также подтвердил, что лично примет участие в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве 9 мая 2025 года.
По данным информационного агентства SITA, пресс-секретарь канцелярии словацкого правительства Александр Ковач позже сообщил, что российский посол встретился с руководителем протокола. «Речь идет о поездке премьер-министра в Россию. Она запланирована на 9 мая», — сказал пресс-секретарь, добавив, что Братчиков просто перепутал здания.
Братчиков является послом Российской Федерации в Словакии с 2020 года, когда он сменил Алексея Федотова.
Премьер-министр Фицо посетил президента России Владимира Путина в Москве в декабре. По возвращении из Москвы и после прекращения транзита российского газа через Украину в Словакию он неоднократно обрушивался на президента Украины Владимира Зеленского.
Он обвинил его в нанесении ущерба Словакии и всему Европейскому союзу.
Премьер-министр Словакии призвал прекратить боевые действия в Украине, чтобы «взаимное убийство славян» не продолжалось. В своем заявлении на Facebook в четверг он защищал вторжение России в Украину, заявив, что, хотя это и было нарушением международного права, «у России были серьезные соображения по безопасности для таких действий».
Фицо также подтвердил, что лично примет участие в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве 9 мая 2025 года.
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