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«Если мы пережили Грету, вы переживете Маска». Вице-президент США жестко раскритиковал Европу в Мюнхене

Новости 420on
14 февраля 2025
22:00
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Вице-президент США Дж. Д. Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал Европу за якобы подавление свободы слова. В качестве примера он привел, в частности, недавно отмененные президентские выборы в Румынии. Он также раскритиковал Европейскую комиссию и ее политику регулирования социальных сетей. Он также повторил требование США к европейским странам увеличить расходы на оборону.
«Если американская демократия смогла пережить 10 лет плесени от (климатической активистки) Греты Тунберг, вы сможете пережить несколько месяцев Илона Маска. Но немецкая демократия, которую не переживет ни одна демократия — американская, немецкая или европейская, — говорит миллионам избирателей, что их мысли и страхи, их желания, их мольбы о помощи недействительны или не заслуживают даже рассмотрения», — сказал Вэнс.

«Если вы боитесь собственных избирателей, Америка ничего не сможет для вас сделать, и, если на то пошло, вы ничего не сможете сделать для американского народа, который избрал меня и избрал президента Трампа», — заявил Вэнс европейским лидерам в Мюнхене.

Вэнс также заявил, что подавление голосов «ничего не защищает» и «является самым верным способом разрушить демократию». По словам американского вице-президента, для Европы важно развивать свой оборонный потенциал извне, однако он также добавил, что его больше беспокоит опасность, которая, по его мнению, угрожает Европе изнутри.

Вэнс опасается, что «Европа может отказаться от некоторых своих фундаментальных ценностей, ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами». «Мы должны не просто говорить о демократических ценностях, мы должны жить ими», — добавил второй по рангу чиновник в администрации президента Дональда Трампа. Среди прочего, он запрещает журналистам AP присутствовать на пресс-конференциях в Белом доме, поскольку агентство отказывается называть Мексиканский залив Американским заливом.

Вэнс также упомянул миграцию, говоря о нападении в четверг в Мюнхене, которое совершил 24-летний афганский проситель убежища. «Сколько раз нам придется пережить эти ужасающие ошибки, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новом направлении?», — просил американский вице-президент.

Вопреки ожиданиям, в ходе своего выступления на конференции по безопасности он обошел стороной тему Украины и не особо много говорил о самих вопросах безопасности. Первоначально предполагалось, что Вэнс в своей речи в Мюнхене изложит планы Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе по прекращению войны на Украине.
США Европа
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