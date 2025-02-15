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Чехия и Румыния жалуются, что их не пригласили на неформальную встречу по поводу Украины в Париже

Новости 420on
18 февраля 2025
10:30
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Саммит в Париже, созванный Эммануэлем Макроном для обсуждения Украины без участия некоторых стран Восточной Европы, вызвал напряженность. Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал неформальные обсуждения и призвал к действиям.
Чехия и Румыния жалуются, что их не пригласили в понедельник на встречу европейских государственных деятелей в Париже, посвященную стратегии безопасности Европы, сообщает французская газета Le Monde.

Поводом для встречи послужили заявления США о том, что Вашингтон намерен вести переговоры с Москвой о прекращении войны в Украине без участия европейских представителей. Стоит отметить, что глава американской дипломатии Марко Рубио между тем заявил, что участие европейцев предполагается на протяжении всего процесса.

Американцы также настаивают на том, чтобы Европа взяла на себя большую долю ответственности за свою оборону. Министр обороны Пит Хегсет на прошлой неделе предположил, что военное присутствие США на континенте может быть не постоянным.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на встречу в понедельник глав правительств Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также председателей Европейской комиссии и Европейского совета и генерального секретаря НАТО.

«Кроме Польши, ни одна другая страна не находится ближе к войне», — пожаловался французской газете источник в чешском правительстве. Он осудил «высокомерие» французского президента. «Ни в одной стране нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чехии, и у нас одна из самых эффективных систем поставок оружия», — сослался источник на чешскую инициативу по производству боеприпасов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) также публично выразил свое неодобрение действиями Макрона. «Дальнейшие неформальные дискуссии, тем более через неделю после Европейского совета и за несколько дней до выборов в Германии, ни к чему не приведут», — цитирует Фиалу пресс-секретарь кабинета Люция Ешаткова в интервью ČTK.

Премьер-министр говорил о необходимости пересмотра «Зеленой сделки» для укрепления европейской конкурентоспособности, о сокращении бюрократических проволочек и депортации мигрантов, нарушающих закон, а также об инвестициях в оборону. «Мы не должны терять время», — призвал Фиала.

По мнению Le Monde, жалобы Румынии были более вежливыми, но не менее настоятельными. Страна имеет более 600 километров общей границы с Украиной и является важным логистическим узлом для поставок в оккупированную Россией страну. Кристиан Диаконеску, советник по обороне и безопасности временного президента Илие Болояна, выразил сожаление, что его страна «не была приглашена в Париж, несмотря на все усилия».

Однако в то же время он постарался смягчить оговорки. «Темы обсуждения не будут связаны с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, например, Черноморского региона, и — что очень важно — не будет принято никаких решений, но я могу заверить вас, что будут приняты последующие меры, которые будут включать нас», — сказал Дьяконеску.
Чехия политика Франция Украина
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