Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Начались российско-американские переговоры по поводу Украины в Эр-Рияде

Новости 420on
18 февраля 2025
09:30
519
Делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио в настоящее время ведет переговоры с российской делегацией в Эр-Рияде о прекращении войны в Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN. Ни европейские, ни украинские официальные лица в переговорах не участвуют.
Рубио на встрече сопровождают советник по национальной безопасности Майк Уолтц и уполномоченный по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава дипломатии Сергей Лавров, советник российского президента Юрий Ушаков и глава государственного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев, сыгравший ключевую закулисную роль в недавней сделке по освобождению американских заключенных.

В преддверии встречи Лавров заявил, что переговоры будут направлены на то, чтобы положить конец «ненормальному периоду» в отношениях между двумя «великими державами». Кроме того, переговоры могут заложить основу для возможной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Встреча проходит во дворце Дирия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В ней также принимает участие министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.

Европейские лидеры, которые выразили обеспокоенность тем, что их не допускают к потенциально важным переговорам, провели в понедельник в Париже экстренное совещание по Украине. Встреча состоялась после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу объединиться для формирования единой военной и внешней политики.

Более того, Зеленский заранее заявил, что не примет ни одного соглашения, где не будет присутствовать Киев.
Чехия США Украина Россия война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
376
ОБЩЕСТВО
СЕМИКРАТНО СУДИМЫЙ УКРАИНЕЦ ЛИШИЛСЯ ПМЖ В ЧЕХИИ, А ЗАТЕМ ЕМУ БЫЛО ОТКАЗАНО В ВИЗЕ
10:30
18 ФЕВРАЛЯ 2025
560
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ И РУМЫНИЯ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ИХ НЕ ПРИГЛАСИЛИ НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ В ПАРИЖЕ
09:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
596
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ПОПРОСИЛА УКРАИНУ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПОРОШЕНКО
21:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1142
ОБЩЕСТВО
БЕСПОЩАДНОМУ УБИЙЦЕ ИЗ СЛОВАКИИ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ
19:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1457
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ГЕРМАНИЯ ЗА НОЧЬ ДЕПОРТИРОВАЛА 50 МИГРАНТОВ, ДОСТАВЛЕННЫХ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
15:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1045
ПОЛИТИКА
РЖЕХКА: РОССИЯ НЕ СТАНЕТ ДРУЖЕЛЮБНЕЕ. НАМ НУЖНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА
11:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
832
ОБЩЕСТВО
ЦЕНЫ НА КОФЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ. СУПЕРМАРКЕТЫ ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ
09:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
2799
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПЛАКАЛ НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ В КОНЦЕ СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
08:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
4912
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИЮ ПРИДУТ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ, ТЕМПЕРАТУРА ОПУСТИТСЯ ДО МИНУС 15 ГРАДУСОВ
18:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1800
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ ИНКУБАЦИОННЫЕ ЯЙЦА: ПОЧЕМУ РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ РЫНКОМ
15:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
2038
ПОЛИТИКА
МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ БЕЗ США: ПЕТР ПАВЕЛ ВЫСТУПИЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МЮНХЕНЕ
13:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1129
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: PORSCHE ПЛАНИРУЕТ СОКРАТИТЬ 1 900 РАБОЧИХ МЕСТ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
11:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1728
ЭКОНОМИКА
ТРАМП УГРОЖАЕТ В ОСНОВНОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭТО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАТРАГИВАЕТ ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
17:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
3200
ОБЩЕСТВО
МЕТРО D — САМОЕ ВАЖНОЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ В ПРАГЕ
11:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
5007
ОБЩЕСТВО
ЯЙЦА, МАСЛО И МЯСО В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ