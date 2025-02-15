Начались российско-американские переговоры по поводу Украины в Эр-Рияде

Рубио на встрече сопровождают советник по национальной безопасности Майк Уолтц и уполномоченный по Ближнему Востоку Стив Виткофф.



С российской стороны в переговорах принимают участие глава дипломатии Сергей Лавров, советник российского президента Юрий Ушаков и глава государственного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев, сыгравший ключевую закулисную роль в недавней сделке по освобождению американских заключенных.



В преддверии встречи Лавров заявил, что переговоры будут направлены на то, чтобы положить конец «ненормальному периоду» в отношениях между двумя «великими державами». Кроме того, переговоры могут заложить основу для возможной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.





Встреча проходит во дворце Дирия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В ней также принимает участие министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.



Европейские лидеры, которые выразили обеспокоенность тем, что их не допускают к потенциально важным переговорам, провели в понедельник в Париже экстренное совещание по Украине. Встреча состоялась после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу объединиться для формирования единой военной и внешней политики.



Более того, Зеленский заранее заявил, что не примет ни одного соглашения, где не будет присутствовать Киев.