Начались российско-американские переговоры по поводу Украины в Эр-Рияде
18 февраля 2025
09:30
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Делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио в настоящее время ведет переговоры с российской делегацией в Эр-Рияде о прекращении войны в Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN. Ни европейские, ни украинские официальные лица в переговорах не участвуют.
Рубио на встрече сопровождают советник по национальной безопасности Майк Уолтц и уполномоченный по Ближнему Востоку Стив Виткофф.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава дипломатии Сергей Лавров, советник российского президента Юрий Ушаков и глава государственного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев, сыгравший ключевую закулисную роль в недавней сделке по освобождению американских заключенных.
В преддверии встречи Лавров заявил, что переговоры будут направлены на то, чтобы положить конец «ненормальному периоду» в отношениях между двумя «великими державами». Кроме того, переговоры могут заложить основу для возможной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.
Встреча проходит во дворце Дирия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В ней также принимает участие министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.
Европейские лидеры, которые выразили обеспокоенность тем, что их не допускают к потенциально важным переговорам, провели в понедельник в Париже экстренное совещание по Украине. Встреча состоялась после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу объединиться для формирования единой военной и внешней политики.
Более того, Зеленский заранее заявил, что не примет ни одного соглашения, где не будет присутствовать Киев.
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